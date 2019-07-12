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楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救

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▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／翻攝楊晴IG、Under Amour提供）

▲楊晴曾有路跑一半跑不動經驗，只好半路攔車。（圖／翻攝楊晴IG、品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

楊晴近日因《女兵日記》熱播效應，被封「最美排長」，今（7／12）受邀出席UNDER AMOUR（UA）新鞋款HOVR APEX訓練鞋上市發表會，自爆熱愛路跑的她，在南部拍戲期間，曾有過一口氣跑了12公里，水都喝乾了，卻無力折返只好「半路攔車」的經驗。

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲（左起）楊晴、UA Training健身教練Dannes、羽球一哥周天成。（圖／品牌提供）

楊晴國中時曾是田徑隊員，很喜歡運動，「跑步」是她日常放鬆重要途徑，且她特別喜歡夏天訓練，因排汗速度更快，完全不怕流汗的黏膩感。近期在中南部拍戲的她，先前曾跟劇組同事一起路跑，跑了12公里後她無力折返，卻完全叫不到計程車，只好在路邊上演「攔車情節」。

楊晴說一開始都攔不到，後來同伴笑她「一定是不夠辣」，她就立刻把上衣脫掉只穿運動Bra，用健美體態在路邊攔車，沒想到真的讓她攔到一台小貨車。她回憶，當時同伴對她說：「妳不怕被載去賣掉嗎？」她回：「已經管不了那麼多，只想休息、喝水。」

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲楊晴曾是田徑隊員，平時很愛運動。（圖／品牌提供）

曾有過跑不動半路攔車的經驗，楊晴至今依然熱愛路跑，因為對她是種脫離角色的舒壓方式，她提醒想要以路跑當作運動方式的人，一定要選雙適合的鞋，練起來才不會受傷，還有事半功倍的效果。

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲HOVR零重力家族鞋款，目前有最新專業訓練鞋APEX、專業跑步鞋Infinite、休閒跑步鞋Phantom、專業籃球鞋Havoc 2。（圖／品牌提供）

楊晴今日穿的UA新款HOVR APEX訓練鞋，是HOVR家族的全新成員，去年該系列推出時，以零重力腳感獲得許多跑者的良好反饋，今年再度推出搭載HOVR零重力中底、專利三角形穩定結構Tribase兩大重點科技的APEX訓練鞋，兩者有雙腳緩衝、強化抓地力與靈活性等優點。

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲HOVR APEX是2019新推出鞋款，為多功能訓練者而生，售價NT$4,380元。（圖／品牌提供）

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為真實反應HOVR APEX適合多功能訓練與肌力訓練，UA更邀請健身教練與多位運動達人穿上該鞋款，現場做起UA Training For Runner肌力訓練課程，藉此活化肌肉與肌腱韌帶機能、提高跑步效能與耐久力等。

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲Under Amour HOVR APEX發表會。（圖／Under Amour提供）

▲UA Training For Runner肌力訓練課程，用科學運動原理設計，為一小時的全方位訓練課程。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNDER AMOUR, 楊晴, 女兵日記, 最美排長, UA, 路跑, 跑步
fashion.net

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