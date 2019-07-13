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專訪／真網美林映唯傳授拍「IG美照」技巧　3句台詞背起來必成功

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▲真網美林映唯傳授IG美照技巧，3句OS先背起來！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／專訪

從模特兒轉型成演員的女星林映唯（小美），下半年即將有兩部新作推出，分別是電影《可不可以，你也剛好喜歡我》與偶像劇《月下－為愛墜落的祂》，在忙碌的日程空檔，本周難得到熟悉的時尚場合趴趴走，現身MM6秋冬系列秋冬預覽會現場。

▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供）

▲林映唯從模特兒轉型演員，越走越順利，下半年還有兩部新作將登場。（圖／經紀公司提供）

多年的模特兒經驗，小美換上兩套不同風格的MM6秋冬女裝，信手捻來就可以給出多變表情與各式各樣的時尚POSE。她以專業角度分享心得，「怕對鏡頭尷尬，就不要看鏡頭，裝作正在做不經意的事。」太難理解嗎？她直接走上背板前示範，比方說「你叫我嗎？」、「啊！找一下包包內的東西」、「啊！我踩到了什麼？」，回眸一看、翻找包包、抬起腳跟，一張張時尚大片即刻拍下。

▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供） ▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供）

▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供）

▲「叫我嗎？」內心OS想著這句話，猛一回頭對鏡頭看，說不定能拍出跟小美一樣的效果喔！（圖／經紀公司提供）

「這是你拍照時會想的OS？」小美回：「當然啊！只能在心裡說。」真正的網美出手，大家千萬要學起來，懂得被拍的小訣竅。

▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供）

▲小美傳授簡單的幾句台詞，比如說「找一下包包內的唇膏」、「腳踩到了什麼？」。（圖／經紀公司提供）

另外，關於掌鏡人當然也很重要，小美習慣被熟悉的人拍攝，但除此之外，自己當然也要知道一些小技巧，她說自拍想要有小臉效果，平行拿著手機往下壓，才是最能顯瘦的秘訣。

本身就是MM6粉絲的小美，又搶先逛又搶先試穿秋冬新貨，她透露最愛「能多功能搭配」的設計，並指著自己身上的洋裝介紹「有口袋」，也說長版西裝外套能單穿，若單單說只是設計多工還太簡單，她透露平常會入手「可以跟男友共穿」的單品，物盡其用。

▲林映唯MM6發表會。（圖／經紀公司提供）

▲投資精品服裝，小美喜歡買下能和男友共穿的款式，物盡其用。（圖／經紀公司提供）

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MM6秋冬將經典單品「膨脹」，用鬆軟、填充的形式重新詮釋，純白的基調搭配黑色點綴，予人個性中帶有可愛溫暖的新鮮感。大量借鑑Maison Margiela男裝元素，超大風衣、卡車夾克等，並翻玩各種經典標語如把「THAT SUITS IS YOU SIR」打破重組，改成「THAT IRIS SUITS YOU」（那象牙白很適合你）放上身，給粉絲幽默趣味的印象。

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲▼MM6 2019秋冬媒體預覽。（圖／MM6提供）

▲MM6秋冬系列將經典的單品與廓形，刷上純白顏色，膨脹、變得鬆軟，整體個性又可愛。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林映唯, MM6, 時尚穿搭, 減肥, 瘦身, 網美, 保養, IG, instagram
fashion.net

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