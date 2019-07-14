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蘇富比「全球最稀有100雙球鞋」拍賣會限時13天　鬼罕Moon Shoe等你標一波

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編輯／Duke

拍賣機構蘇富比（Sotheby’s）作為國際知名單位，所端出來的商品當然是最奢華的，日前，蘇富比便攜手紐約球鞋店鋪Stadium Goods，帶來全球最稀有的100雙球鞋，當中包括各種親友限定與稀罕收藏，同時，也透過競標讓買家獲得喜愛的款式。

此次國際拍賣會的主題為「Ultimate Sneaker Collection」，意思為限量球鞋收藏品。然而，拍賣會中最炙手可熱的鞋款，絕對就是Nike創辦人比爾鮑爾曼（Bill Bowerman）於1972年手工製作的Nike Moon Shoe，另外，還有電影《回到未來》中的神鞋Nike Air MAG、2017年的Pharrell X Chanel NMD、Travis Scott X Air Jordan 4親友限定等極為罕見的鞋款，並且有興趣的買家都可以進行線上喊價。

▲全球最稀有球鞋100 雙。（圖／翻攝自蘇富比）

▲由比爾鮑爾曼手工製作的鞋款，起標價美金80,000元（約台幣240萬元）。（圖／翻攝自蘇富比）

▲全球最稀有球鞋100 雙。（圖／翻攝自蘇富比）

▲《回到未來》主題鞋款，起標價美金40,000元（約台幣120萬元）。（圖／翻攝自蘇富比）

▲全球最稀有球鞋100 雙。（圖／翻攝自蘇富比）

▲Pharrell X Chanel NMD，起標價美金26,000元（約台幣78萬元）。（圖／翻攝自蘇富比）

▲全球最稀有球鞋100 雙。（圖／翻攝自蘇富比）

▲親友限定的Travis Scott X Air Jordan 4，起標價美金35,000元（約台幣105萬元）。（圖／翻攝自蘇富比）

此外，蘇富比表示很高興能與Stadium Goods合作。Stadium Goods成立於2015年，是全美唯一能與Flight Club並駕齊驅的球鞋店鋪，其中存放著世界最稀有潮流單品的收藏櫃，是Stadium Goods的最大特色。

▲stadiumgoods。（圖／翻攝自IG@stadiumgoods）

▲紐約球鞋店鋪Stadium Goods。（圖／翻攝自IG@stadiumgoods）

▲stadiumgoods。（圖／翻攝自IG@stadiumgoods）

▲存放著稀有單品的收藏櫃。（圖／翻攝自IG@stadiumgoods）

由蘇富比攜手Stadium Goods的「Ultimate Sneaker Collection」拍賣會，目前已於美東時間7／11開始競標，而結束日期則為7／23，想要一覽全球最稀有球鞋的朋友，都可以到蘇富比的官方網站查看哦！

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關鍵字：

蘇富比, 紐約, 球鞋, StadiumGoods, 親友限定, 收藏, Nike, Pharrell, Chanel, MoonShoe, NMD, TravisScott, AirJordan
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