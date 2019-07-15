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女孩們曬起來！加拿大研究：多曬太陽竟能幫助減肥

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▲▼加拿大研究多曬太陽有助減肥。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

▲別怕太陽！適當接觸陽光讓減重變得更輕鬆。（圖／翻攝佐佐木希IG，以下同）

編輯 / Lily

很多女生都怕曬黑，巴不得每天都躲在冷氣房不出門，只要外出就一定陽傘或是帽子伺候。其實多曬太陽好處多多，不只能夠舒緩憂鬱心情，更有加拿大研究指出，陽光居然還能幫助減肥！

▲▼加拿大研究多曬太陽有助減肥。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

夏日保養最重要的課題就是防曬，防曬沒做好，不僅會顯黑更顯老，許多人都教如何完美防曬，但卻沒有提醒你其實曬一點陽光能有助身心健康，陽光能夠減緩疲勞，更可以對抗憂鬱。

根據加拿大亞伯達大學（University of Alberta）的研究指出，曬太陽能減少專門儲存脂肪的細胞器，進一步達到減肥功效。研究團隊將脂肪細胞放到波長較短的藍光底下，照射四小時，再把另一組的脂肪細胞，放到黑房內。實驗兩周後發現，被藍光照射的脂肪細胞內，儲存脂肪的脂肪滴數量較少，體型也比另一組來得小。

▲▼加拿大研究多曬太陽有助減肥。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

研究數據顯示，身體也會隨著四季冷縮熱漲，冬天日照較短，所以增胖機率提高，夏天日照較長，體型則相對纖瘦。即便如此，研究人員並不建議為了瘦身而在陽光下過度曝曬，適當曬曬太陽是可以的。

▲▼加拿大研究多曬太陽有助減肥。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

《每日電訊報》曾引述美國西北大學醫學院的研究，早上吸收越多陽光，BMI指數會比一般人低。研究人員建議，每天早上八時到中午十二時，到室外走動20-30分鐘，早上陽光幫助調整生理時鐘與新陳代謝，降低發胖的可能性。

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關鍵字：

太陽, 研究, 減肥, 加拿大, 夏季
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