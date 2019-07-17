侯佩岑靠「輕斷食」產後瘦下5公斤　出席重要場合必做2件事

侯佩岑出席寵愛之名15週年記者會，穿著一襲紫色緊身小洋裝更顯好身材，會後她接受聯訪時，也與大家分享她出席重要場合前都做了哪些準備，讓肌膚與身材都保持在最佳狀態！

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 3:42 張貼

1.控制身材的輕斷食



之前侯佩岑接受採訪時就曾透露會「少吃奶、蛋類食物」來保養身材與肌膚。最近則是在出席重要場合前實施「輕斷食」，也就是一天只在8小時內進食，像她通常就是選在白天10點到晚上6點實行，「中間什麼東西都可以吃，當然想要成效更好，澱粉、奶、蛋就少吃一點」，其他時間就喝水，不過「如果真的受不了，那就吃芭樂吧」

至於實行的天數，侯佩岑笑說「現在不像以前那麼有毅力，以前至少能維持5天，現在頂多2~3天，不過真的很快瘦」，像她最高紀錄就是產後一個月用這個方法瘦了5公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 上午 1:44 張貼

2.敷面膜保持臉部光彩

身材管理好，臉部當然也不能忽略。侯佩岑說保養很大一個重點就是要避免露出疲態，而「敷臉」就是最容易做到的事情。她近期最愛的就是寵愛之名的維E抗皺保濕面膜，「我敷面膜前就會先依膚況需求擦好保養品，像覺得最近笑紋多，就先在眼周擦眼霜，或是最近有曬太陽，就先在顴骨擦好美白精華液，再敷上面膜，敷完面膜後就擦上保濕面霜，這樣就是很簡單、也很快能看到效果的保養方法」。

看似保養很講究，不過侯佩岑也說「因為從很年輕就開始保養，所以已經成了習慣，完全不覺得麻煩。每天不管多累，都一定要把妝卸得很乾淨，該擦的保養品也都擦好」，算算每天保養花的時間也不過3分鐘左右，有時也會趁泡澡時敷面膜，或趁敷面膜時抬腿，充分利用零碎時間。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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