fb ig video ETtoday search mobile

侯佩岑靠「輕斷食」產後瘦下5公斤　出席重要場合必做2件事

> >

侯佩岑出席寵愛之名15週年記者會，穿著一襲紫色緊身小洋裝更顯好身材，會後她接受聯訪時，也與大家分享她出席重要場合前都做了哪些準備，讓肌膚與身材都保持在最佳狀態！

1.控制身材的輕斷食

之前侯佩岑接受採訪時就曾透露會「少吃奶、蛋類食物」來保養身材與肌膚。最近則是在出席重要場合前實施「輕斷食」，也就是一天只在8小時內進食，像她通常就是選在白天10點到晚上6點實行，「中間什麼東西都可以吃，當然想要成效更好，澱粉、奶、蛋就少吃一點」，其他時間就喝水，不過「如果真的受不了，那就吃芭樂吧」

至於實行的天數，侯佩岑笑說「現在不像以前那麼有毅力，以前至少能維持5天，現在頂多2~3天，不過真的很快瘦」，像她最高紀錄就是產後一個月用這個方法瘦了5公斤。

2.敷面膜保持臉部光彩

身材管理好，臉部當然也不能忽略。侯佩岑說保養很大一個重點就是要避免露出疲態，而「敷臉」就是最容易做到的事情。她近期最愛的就是寵愛之名的維E抗皺保濕面膜，「我敷面膜前就會先依膚況需求擦好保養品，像覺得最近笑紋多，就先在眼周擦眼霜，或是最近有曬太陽，就先在顴骨擦好美白精華液，再敷上面膜，敷完面膜後就擦上保濕面霜，這樣就是很簡單、也很快能看到效果的保養方法」。

看似保養很講究，不過侯佩岑也說「因為從很年輕就開始保養，所以已經成了習慣，完全不覺得麻煩。每天不管多累，都一定要把妝卸得很乾淨，該擦的保養品也都擦好」，算算每天保養花的時間也不過3分鐘左右，有時也會趁泡澡時敷面膜，或趁敷面膜時抬腿，充分利用零碎時間。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

根本素顏就能完勝的美女！克蘭詩全球保養大使鍾楚曦，你一定要認識

方志友產後鏟肉20kg，體脂37%→20%！私授運動、飲食6招練出「螞蟻腰」！

邵雨薇：「沒時間運動就在家跳跳繩」完美零瑕疵的好膚質，原來靠這6招養成！

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

天生就是理財高手5大星座！處女是投資達人、Top 1有滿滿的征服欲

眼妝畫不好？網揭3種「萬能眼影公式」，隨便畫都美

大S、全智賢都愛Gentle Monster墨鏡　果凍色、極端鏡面尺寸最夯

跟失眠、睡不好說再見！5個助眠妙招讓你睡好覺　從呼吸就能改善 安格斯12星座一周運勢7/15-7/21　雙子上司緣大增、水瓶小確幸連連 連油皮人都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳　不黏、控油還有柔霧光 林依晨「冰裂禮服」露美背　驚艷紅毯全靠台灣新銳設計師操刀 史上最容易「撞」的5大名牌包！GUCCI貝殼出鏡率超高、第一名網美必買 BLACKPINK私下最愛的鞋款！Jennie獨鍾巴黎世家、Stan Smith團員都有一雙 影／最難追的星座女Top 5！天蠍是冰山美人、第一第二要求都很高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面