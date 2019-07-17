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換個髮型變個人！九款整形級小臉髮型　大長臉、寬額頭都有救

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有時候換個髮型就好像換張臉，根據自己的臉型缺點、選擇對的髮型可以更修飾！今天一起看看韓國髮型師公開的堪比整形的小臉髮型，光靠髮型也可以有這麼大的改變真的很人心動呢！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

＃髮際線太高的臉型

>>顯瘦遮肉關鍵：蓬鬆感瀏海

這位小姐姐左邊瀏海太貼額頭，反而更凸顯額頭寬大的問題，而右邊外翻的瀏海帶出空氣感，瞬間弱化了額頭的線條、顯得整張臉臉型更順暢。

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

這位小姐姐也是額頭稍微高一點的類型，其實最推薦的就是直接剪個瀏海，瞬間弱化額頭過高、髮際線的問題，另外需要比較多額頭空間的空氣瀏海更是推薦！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

＃顴骨突出的臉型

>>顯瘦遮肉關鍵：兩側鬚鬚修飾顴骨線條

很多女孩都會在意的顴骨線條，其實瀏海旁的兩側鬚鬚是關鍵！稍微剪下一點鬚鬚、長度約落在顴骨上方，再順順的銜接瀏海的話，就會很修飾突出的顴骨線條。

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

＃額頭太寬的臉型

>>顯瘦遮肉關鍵：外翻的瀏海弧度

跟剛剛的額頭髮際線過高不同，這種額頭明明很窄、但卻很寬的類型容易顯得頭重腳輕，讓下巴看起來過於窄小，所以外翻式的八字瀏海就很適合！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

這種外翻的弧度可以增加額頭下方的比例，在視覺上會很好的修飾臉型！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

另外這位小姐姐額頭雖然不高、但是很寬， 跟右邊一樣做出蓬鬆感之後，瀏海就可以很好的發揮修飾效果，讓視覺焦點不會往額頭兩側集中、也就弱化的額頭過寬的問題！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

＃長臉

>>顯瘦遮肉關鍵：增加臉部寬度

長臉最重要的就是增加臉度寬度，所以建議將捲度拉高到臉頰、顴骨處，讓整個臉的部分都覆蓋捲度，可以讓臉看起來有效縮短！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

＃圓臉

>>顯瘦遮肉關鍵：遮住肉肉下顎

肉肉臉、圓臉當然就是要遮住肉，今年很紅的這種中長髮長度就剛剛好約落在肩膀處，可以直接遮住下顎的線條，非常顯瘦遮肉！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

另外也建議再搭配外翻的長瀏海，可以延伸臉部線條，讓圓圓的臉可以看起來長一點，也會比較顯瘦！

▲髮型圖鑑。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chahong.review_official、@haum_h

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 瀏海, 空氣瀏海, 八字瀏海
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