▲藍正龍、吳慷仁兩大男神合體CITIZEN。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藍正龍、吳慷仁兩大男神難得齊聚一堂，為台北SOGO忠孝館的「CITIZEN品味時光屋」站台，也同時曝光了最新廣告片段，引來現場眾多粉絲們尖叫。然而更期待是兩位演員都有新身份，藍正龍演而優則導，談起爸爸經更是停不下來，而一旁的吳慷仁投以羨慕的眼神，坦言對可愛的女兒沒有抵抗力。

▲藍正龍、吳慷仁快閃「CITIZEN品味時光屋」。（圖／品牌提供）

「CITIZEN品味時光屋」延續「男人的勳章」的紀念為題，請來兩位真男人藍正龍、吳慷仁演繹全新光動能GPS衛星對時錶款。現場更首次曝光了兩人演出的CITIZEN男錶2019全新形象廣告，當然好默契不止在片中，藍正龍也透露，就連CITIZEN官方贈送手錶時，兩人都恰好選中同款同色，「可能是年紀都差不多！」引來現場大笑。

▲藍正龍大聊育兒經。（圖／記者鮑璿安攝）

已經升格當爸爸的藍正龍，談到育兒經，滿臉驕傲模樣藏不住。但他也坦承有過捏冷汗的遭遇，「有次剛上完廁所出來，看到陽台邊放著兒女的小椅子，以為小孩子出事了，那一秒真的心臟停止。」還好之後有驚無險，兒女只是躲起來。所以之後上廁所乾脆不關門，確保他們沒有亂跑，當然適時也會抓過來機會教育一下。

一旁被催生的吳慷仁也投以羨慕眼光，「之前看到藍正龍女兒來到片場，非常乖巧可愛，對小女孩實在沒有抵抗力。」坦言想生不過沒有新進展，藍正龍也幽默套上CITIZEN官方理念，「每一步，都是突破」來勉勵吳慷仁加入女兒奴行列。

▲藍正龍佩戴CC4004-66E錶款，NT$73,800。（圖／品牌提供）

▲吳慷仁佩戴CC4004-58E錶款，NT$73,800。（圖／品牌提供）

藍正龍本次佩戴全新CC4004-66E錶款，鍍上全新獨家顏色MRK Gold，更顯沉穩內斂，面盤在12個刻度放上象徵月光釋放的光芒，展現月球般極致的光澤。吳慷仁所配戴的CC4004-58E，全黑DLC腕錶及耀眼富含躍動感的鮮橘色指針，彰顯男神魅力讓人視線難以離開。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App