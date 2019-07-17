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試・開箱／LONGCHAMP「莓果奶茶老爹鞋」太燒　內建5公分增高鞋底

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▲LONGCHAMP秋冬系列Freeminder運動鞋開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國時尚品牌LONGCHAMP時尚輕便的品牌風格，一直是各個年齡女性的最愛，2019秋冬系列推出全新Freeminder運動鞋，米白色、莓果奶茶色等超燒配色，搭配厚實「增高」5公分鞋底，適合嬌小女孩穿著，就讓《ETFASHION》帶你搶先開箱！

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Freeminder系列運動鞋輕便時尚。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP全新Freeminder系列完美結合了當下流行的街頭元素與高端時尚，最出彩的就屬增高的5公分鞋底和束帶型鬆緊鞋帶，輕輕一拉，就能快速穿出門，獨特的便捷設計，不需要擔心鞋帶鬆開的問題。除此之外更同時保有品牌著名的優雅造型與精巧細節，特別是經典竹節設計的銀色鬆緊鞋帶束扣，與品牌著名的Logo奔馬，讓你在走路的同時，腳下依舊充滿亮點。

另外，在材質方面，多種衝突元素相結合，包括黑白蟒蛇壓紋與鱷魚壓紋牛皮搭配使用；雲藍色與米色交織麂皮和光滑牛皮傳遞寧靜致遠的沉穩心境；亮麗橘色拼接優雅米色營造法式俏麗色調，每一款穿上腳都有不同風格。

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Freeminder蜜粉色運動鞋，NT$15,900。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

本次開箱鞋款分別是蜜粉色以及白色，蜜粉鞋以粉色小牛皮搭配奶茶色麂皮，色系就像是「莓果奶茶」般療癒，採用柔軟舒適的材質，超可愛的色系搭配，在視覺上也給你絕妙的可愛感，一定是女孩們的夢幻鞋款。翻到鞋底部分，品牌經典的奔馬造型映入眼簾，鞋跟浮出了LONGCHAMP字樣，獨具時尚感。

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Freeminder白色運動鞋，NT$17,400。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

接著來到白色款式，以牛皮材質搭配網布設計，輕鬆打造運動風格，以及品牌獨立自主的女性魅力。最獨特的是鞋身上有著近期主打的「LGP」經典LOGO，低調細膩地傳達視覺上的療癒享受。能修飾腿型的的增高鞋底上腳，絕對成為全場亮點。目前於SOGO復興館獨家開賣，感興趣的姐妹們快搶買一波吧。

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關鍵字：

LONGCHAMP, 秋冬.開箱, Freeminder, 運動鞋, 老爹鞋
fashion.net

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