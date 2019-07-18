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凱特王妃溫網必穿「連身洋裝」　復古舊包背出新花樣

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如眾所皆知，許多網球迷們總是盛裝出席溫布頓網球公開賽這種對時尚要求特別高的場合，而在充滿名人與王室成員的全英草地網球和槌球俱樂部裡，如何運用穿搭技巧給人留下深刻印象，更是格外很重要。如果對於夏天裙裝搭配還沒有頭緒，不妨從高衣Q的Kate Middleton凱特王妃身上汲取靈感吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這周來看英國球員哈裡特達特與美國球員克莉絲蒂娜麥克海爾比賽的凱特王妃Kate Middleton，可說是場邊穿搭的最佳典範。她身穿剪裁合身、由義大利絲質面料製成的英國品牌Suzannah襯衫連身裙，完美演繹40年代的復古氣質。除了這款洋裝，其中它所穿搭的小配件，才是讓這身穿搭完勝的關鍵。

她以Gianvito Rossi黑色麂皮粗跟鞋與Alexander McQueen藤編手拿包搭配連身裙，運用簡約黑白兩色呈現不一樣的夏日風格。值得一提的是，這款Alexander McQueen復古藤織硬殼小包並非什麼新款，而是過往Alexander McQueen系列中的復古款式Wicca，如今在二手精品交易市場已經搜不到這款包，可見凱特王妃「節儉」的美德，老包也可以揹出新花樣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而同樣來自Alexander McQueen的黑色蝴蝶結設計腰帶，更與巧妙呼應胸前全英俱樂部的黑紫條紋緞帶胸針，小巧別緻的Catherine Zoraida金色蕨類造型耳環，更為整體裝束增添閒逸度假氣息！

相信以「節儉」和重覆穿搭出名的凱特王妃，定會在不久的日後再次穿上這件極具實用性的襯衫式連身裙，以好品味的配飾鞋履，穿搭出另一套令人讚賞的截然不同風格！

※文字：Janelle Okwodu | 編輯：Travis Travie, Birdy Liu | 圖片：Getty Images | 來源：VOGUE |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

英國, 皇室, 王室, 凱特王妃, 溫布頓, 網球公開賽, 洋裝, 皮革包, VogueTaiwan
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