陳妍希不甩婚變傳言返台！　放閃自爆：陳曉第一隻錶是我送的

▲女神陳妍希戴MIDO花雨系列手錶。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女神陳妍希卸下當年沈佳宜的校園清新形象，轉眼間成為人母，更多出一絲女人味。此次回娘家出席MIDO美度表全新花雨系列活動，換上一身耀眼藍色禮服，宛如女神降臨一般，談起兒子小星星和老公陳曉一臉幸福模樣，用實際行動粉碎不和謠言，更自爆老公的第一隻手錶，就是自己送的。

▲陳妍希回娘家出席美度表MIDO花雨系列活動。（圖／品牌提供）

陳妍希和小4歲的老公陳曉結婚三年，育有一子小星星，如今的她身為人母，談起育兒經頭頭是道，更多了一份慈母光環。此次回到台北文華東方酒店，出席MIDO美度表全新花雨系列活動，也恰好是當年舉辦歸寧宴的場所，就好像回娘家一般。

▲陳妍希以淡藍色低胸禮服亮相。（圖／品牌提供）

但是被問到和老公婚變的消息，陳妍希則是無奈表示，「聽到的時候內心翻白眼，我跟他都認為過好自己的日子就好了！」對外界聲浪不予理會。隨後陳妍希也加碼自爆，雖然老公沒有送過手錶給她，不過陳曉的第一隻手錶就是自己送的，兩人的好感情溢於言表。

而閨蜜楊丞琳日前被求婚，陳妍希坦言，「聽到消息的當下就尖叫，丞琳懂得自己要的是什麼。」也以過來人身份告誡閨蜜，「目前好好享受新婚的甜蜜就好了。」兩人的好感情更不止於此，被問及哪位藝人最適合佩戴本次系列手錶時，陳妍希也是二話不說回答三個字，「楊丞琳。」

▲Rainflower花雨系列女錶，NT$30,500。（圖／品牌提供）

陳妍希此次以一身淡藍色低胸禮服登場，好身材藏不住，戴上同色系Rainflower花雨系列女錶，坦言四種款式中，藍色是自己的最愛，「細節方面也處理得很好。」錶面擁有淡藍色暈染珍珠母貝面盤，中央飾花瓣盛開曲線，搭載新一代Caliber 80自動上鍊機芯，擁有長達80小時的動力儲存。且靈感呼應了新加坡藝術科學博物館外型特色，將女神氣質散發得淋漓盡致。

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