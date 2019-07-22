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安潔莉娜裘莉不用鑽石撐場　戴兩副卡地亞金耳環展霸氣

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▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）

▲安潔莉娜裘莉出席聖地牙哥動漫博覽會，戴卡地亞珠寶上陣。（圖／翻攝marvel IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）昨出席聖地牙哥動漫博覽會，確定將與南韓男星馬東石聯手接演漫威新片《永恆族》（The Eternals），她以一身斜肩黑裝亮相，搭配卡地亞（Cartier）珠寶亮相，細看她的耳際，竟一次戴上Juste un Clou耳環與Cactus de Cartier耳環，獨創搭配法卻毫無違和感。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）

▲安潔莉娜裘莉戴Juste un Clou環形耳環（左）80,500元，Cactus de Cartier仙人掌系列耳環173,000元。（圖／品牌提供）

一般女星出席公開場合，喜歡佩戴鑲滿鑽石或寶石的閃亮珠寶增添氣勢，但安潔莉娜裘莉自帶氣場，偏好選擇單純以貴金屬線條展現力與美的款式，此次出席聖地牙哥動漫博覽會，戴釘子造型的Juste un Clou環形耳環，並同時戴上Cactus de Cartier仙人掌耳環，同時搭配仙人掌系列戒指，展現一貫的俐落時尚風格。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）

▲陳庭妮穿Ralph Lauren白色西裝搭配卡地亞珠寶很有型。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

剛成為台灣區首位珠寶形象大使的陳庭妮，也是簡約風格的信徒，日前出席台北電影節活動，穿著帥氣的Ralph Lauren白色西裝，唯一bling bling的珠寶是鑲嵌40顆明亮式切割圓鑽的卡地亞Coup d'Eclat de Cartier黃K金戒指，其他如小型款Clash de Cartier玫瑰金耳環、Juste un Clou釘子胸針，都是即便沒有鑲鑽、造型也夠搶眼的設計，無論日常或盛大場合搭配都好搭。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）▲▼Cartier卡地亞。（圖／翻攝IG,Cartier提供）

▲陳庭妮戴Clash de Cartier玫瑰金耳環小型款（左）230,000元，Coup d'Eclat de Cartier黃K金戒指520,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

安潔莉娜裘莉, 陳庭妮, 卡地亞, Cartier
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