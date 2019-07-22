用火燒的「刮刮樂」！《怪奇物語》X Nike還有隱藏版　破壞更好看

編輯／Duke

日前，超夯美劇《怪奇物語》第三季於7／4正式在Netflix開播後，熱度不減反增，而《怪奇物語》聯名Nike的系列也達到推波助瀾的效果。其中，今年聖地牙哥的ComicCon期間，美國知名鞋店BAIT便帶來一雙沒出現過的「隱藏版」Nike Air Tailwind 79，並且同樣以《怪奇物語》為主題打造。

▲「隱藏版」Nike Air Tailwind 79。（圖／翻攝自BAIT）

這雙由BAIT揭露的「隱藏版」Nike Air Tailwind 79於細節上具有相當多的巧思，整體採用灰色為主調，並以麻布材質打造，特別的是整雙鞋製作成「刮刮樂」的設計，而各位可以透過破壞、火焰等方式，將其改造一番，並且後跟的Nike字樣刮開以後，將呈現《怪奇物語》的Logo，另外，鞋墊與鞋底的文字設計也很特別，像是左腳的俄文、右邊的英文以及圖案，都相當符合《怪奇物語》詭譎的氛圍。

▲以灰色為主調，並採用麻布材質。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲可以透過破壞、火焰等方式，改造該鞋款的樣貌。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲後跟破壞以後，內有《怪奇物語》的Logo。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據Sneaker News的消息指出，此次的「隱藏版」《怪奇物語》X Nike Air Tailwind 79，將透過BAIT聖地牙哥的尋寶遊戲進行獨家發售，並且各位可以依據BAIT聖地牙哥的IG帳號得到線索，說不定破解以後會有意外的收穫哦！

此外，《怪奇物語》X Levi’s的系列，目前也已經於7／2在官方商城、全台專賣店上架販售，其中，該系列的設計使用了大量的劇中元素，像是將Levi’s經典的雙馬皮標與紅旗標上下顛倒，呼應劇中的顛倒世界、印上角色身影的丹寧系列、標語衛衣與帽T等，不但讓整體的視覺回到1980年代，同時又是個具有濃厚復古風情的聯名系列。

▲將Levi’s經典的雙馬皮標與紅旗標上下顛倒，呼應劇中的顛倒世界。（圖／翻攝自Levi’s官網）

▲印上角色身影的丹寧系列。（圖／翻攝自Levi’s官網）

▲印有標語的衛衣與帽T。（圖／翻攝自Levi’s官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App