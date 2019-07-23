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蔡依林炫馬甲線不夠　雷朋大墨鏡也搶鏡

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▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲蔡依林（左）與朋友一起旅行，穿露肚小背心秀馬甲線。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

今夏墨鏡的鏡面尺寸很極端，不是極小、就是極大，雖說小鏡面很潮，但總是做造型的成分多一些，女星名媛們私下還是愛戴大鏡面的墨鏡，遮素顏也方便，歌后蔡依林（Jolin）便是擁護者，與好友們遊西班牙時，戴Ray-Ban（雷朋）Blaze Shooter系列墨鏡遮陽。

▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲蔡依林遊西班牙戴Ray-Ban Blaze Shooter系列墨鏡，8,200元。（圖／翻攝jolin_cai IG）

雖然是與閨密的旅行，蔡依林的度假裝扮依然很有看頭，穿紅色露肚小背心秀馬甲線，搭配小紅帽或朋友的草帽都時髦，而對抗熱情的陽光還必備Ray-Ban墨鏡，她戴的Blaze Shooter系列為近來流行的平面鏡框結構，中央穿圓洞與鏡框上方橫樑的設計，辨識度很高。

▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲劉真（上）常戴Linda Farrow飛行員墨鏡，孫芸芸穿香奈兒黑白上衣搭8,270元Gentle Monster墨鏡，8270元。（圖／翻攝serenachenliu、aimeeyunyunsun IG）

「國標舞女王」劉真自招標準墨鏡控，會依當日穿搭服裝搭配同色系墨鏡，常戴英國眼鏡品牌Linda Farrow飛行員墨鏡；微風少奶奶孫芸芸則以黑白香奈兒上衣搭配韓國眼鏡品牌Gentle Monster黑色貓眼墨鏡，只要搽上口紅就顯得時尚，品牌熱銷第一名的款式也是大鏡面設計，證明選購墨鏡仍是實用至上。

▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲▼ 大鏡面墨鏡。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Gentle Monster熱銷第一名的墨鏡（上）7,950元，邊角以異材質拼接的貓眼框8,590元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 孫芸芸, 劉真, Ray-Ban, Linda Farrow, Gentle Monster
fashion.net

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