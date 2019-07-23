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想刮走大家的錢？LV推出要價30萬的高級風箏　網友：飛走就好笑了

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編輯／Duke

才剛於6月結束的LV（Louis Vuitton）2020春夏男裝時裝周上，出現了不少亮點，因為LV竟然使用風箏與捲線器當作邀請函，並且整體風格呈現繽紛的園藝氣息與組裝藝術，同時，就連時裝周預告中的風箏，也一併設計為商品販售，而下面就帶各位介紹，這個風箏到底有什麼來頭吧！

此次的LV 2020春夏男裝時裝周上，不僅服裝設計亮眼，整體的風格也充滿綠意盎然的氛圍，其中，這一只由男模特手持的風箏，更是抓住人們的雙眼，而且設計上利用了經典的Monogram花紋圖案，並搭配春夏主題的綠色，看上去非常漂亮，不過，這其實只是邀請函罷了，因為LV後續真的設計了一只風箏，要來當作市售款。

▲LV風箏。（圖／翻攝自louisvuitton、StockX）

▲LV風箏。（圖／翻攝自louisvuitton、StockX）

▲服裝亮眼，又有綠意盎然的氛圍。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

▲LV風箏。（圖／翻攝自louisvuitton、StockX）

▲以綠色為主調打造的風箏邀請函。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

根據IG帳號@dlouisvdotcom的消息，由LV打造的Monogram風箏，將會以經典的咖啡色為主調，並搭配Monogram花紋圖案，同時，還有收納的袋子，售價為美金9,550元（約台幣30萬元）。然而，眾多網友看到此風箏後，便留言表示「飛走一定會成為笑點」、「這就是告訴大家，買奢侈品就像放風箏，代表你的錢已經飛了」、「叫吳亦凡來放風箏」等。

此外，曾經與LV聯名過的Supreme，也有推出眾多的獵奇配件，而今年春夏系列就曾出現過一次，其中，這個單品正是Supreme聯名Pearl的爵士鼓。由於當時的發售價就要美金3998元（約台幣12萬元），不過，因發售數量稀少，所以目前的價格已經被炒賣到美金13,480元（約台幣42萬元）了。

▲LV風箏。（圖／翻攝自louisvuitton、StockX）

▲Supreme聯名Pearl的爵士鼓。（圖／翻攝自StockX）

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關鍵字：

LV, 2020春夏男裝時裝周, 風箏, Monogram, 吳亦凡, Supreme, 爵士鼓
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