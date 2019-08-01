迪麗熱巴保守封胸「深V禮服縫成小V」！只露白皙長腿照樣美翻全場

▲迪麗熱巴穿著紫色亮片洋裝亮相。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴的高顏值堪稱無死角，近日她與同為《極限挑戰》成員的羅志祥為公益演唱會合唱，不過大家的焦點全都放在迪麗熱巴的好身材上，她穿著DSQUARED2紫色亮片禮服，露出白皙美背大長腿，隨即引起網友熱議。

迪麗熱巴在今年（2019）加入大陸綜藝《極限挑戰》，幽默大方的個性吸引不少粉絲。近日更與同為節目班底的羅志祥，一同現身公益演唱會合唱經典曲目《撐腰》，喚起廣大歌迷的回憶。

▲迪麗熱巴不改保守風格，將洋裝領口縫上。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

不過粉絲的焦點似乎都放在迪麗熱巴身上，一向保守的她這次選擇DSQUARED2 2019的紫色亮片洋裝，亮點就在背後的挖空設計，將迪麗熱巴的美背展露無疑，然而領口的大深Ｖ剪裁，直接迷倒大批粉絲。其實對比起模特兒的官方照片，可以發現迪麗熱巴依舊不改保守風格，將原本開叉到肚臍的深V改成了小V，改露美背和修長美腿仍然電力十足，也隨即引起網友熱烈回應，「美翻了」、「這個背絕了」。

▲迪麗熱巴亮片電眼妝十分吸睛。（圖／翻攝自微博）

除此之外，連眼妝也相當有看點，迪麗熱巴動人的眼眸畫上了紫色亮片眼線，眼尾稍稍勾起，恰好呼應本次服裝造型，也相當適合她的美艷甜美形象。再擦上鮮艷大紅唇，整體顯白許多，隨意望向鏡頭，最美女星封號果然非她莫屬。

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