fb ig video ETtoday search mobile

林家正帥度破表為香水站台 最愛「皮革香味」背後有原因

>

▲▼林家正香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲旅美金牌棒球選手林家正帥氣有型，吸引一票粉絲追隨。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

旅美金牌棒球選手林家正今（13日）參加英國時尚品牌香水亞洲首發會，卸下棒球裝，換上黑色皮衣，整個人帥勁十足。高中就前往美國求學的他分享，自己私下有噴香水習慣，就連球場置物櫃都會放香水，噴完香水讓自己變得更有自信。

林家正今天以黑皮衣搭配牛仔褲現身香水發表活動，他分享自己平常就會有噴香水的習慣，噴上香水聞起來很舒服，讓自己開心，整個人也會變得更有自信。他表示，他最愛的是皮革香味的香水，因為這個味道會讓他聯想到他的皮革棒球手套。

▲▼林家正香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲林家正首次以個人名義參加時尚香水活動。

他也大方分享自己小時候，買了新的棒球手套，就會開心抱著手套一起睡覺，而皮革的味道讓自己一夜好眠，到現在都還能回想當初的滿足感，所以自己在不知不覺就愛上皮革的香水氣息。

今天是個人首次公開活動，看到大家不管是場上還是場下都來支持，內心相當感動，他也建議女生可以挑選玫瑰香調，因為自己本身也很愛花，閒暇時也會去花市逛逛。

▲林家正私服也相當性格有型。

他坦承自己賽後得到許多關注，有點受寵若驚，也笑問自己為何那麼好認？平時和家人出去，也會低調的戴上帽子，但也大方和球迷們喊話：「如果在街上碰到，就用力揮手和我打個招呼吧！」

關鍵字：

運動, 電視, 美妝, 名人, 香水, 林家正, 棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

12／13十三號星期五要做啥？　先去星巴克喝咖啡買一送一

12／13十三號星期五要做啥？　先去星巴克喝咖啡買一送一

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

朴信惠背的愛馬仕包市場價翻倍　探李聖經班嘟嘴玩親親 UNIQLO海綿寶寶聯名今開賣！粉絲一早排隊搶購　首個完售品項曝光 泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全 歐米茄計時秒針有小飛機轉呀轉　燃料消耗指示器變飛行錶計時盤 「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚 熱賣半世紀乳霜秋冬必拿下！連續27年冠軍用過才懂什麼是有感 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面