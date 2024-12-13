林家正帥度破表為香水站台 最愛「皮革香味」背後有原因

▲旅美金牌棒球選手林家正帥氣有型，吸引一票粉絲追隨。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

旅美金牌棒球選手林家正今（13日）參加英國時尚品牌香水亞洲首發會，卸下棒球裝，換上黑色皮衣，整個人帥勁十足。高中就前往美國求學的他分享，自己私下有噴香水習慣，就連球場置物櫃都會放香水，噴完香水讓自己變得更有自信。

林家正今天以黑皮衣搭配牛仔褲現身香水發表活動，他分享自己平常就會有噴香水的習慣，噴上香水聞起來很舒服，讓自己開心，整個人也會變得更有自信。他表示，他最愛的是皮革香味的香水，因為這個味道會讓他聯想到他的皮革棒球手套。

▲林家正首次以個人名義參加時尚香水活動。

他也大方分享自己小時候，買了新的棒球手套，就會開心抱著手套一起睡覺，而皮革的味道讓自己一夜好眠，到現在都還能回想當初的滿足感，所以自己在不知不覺就愛上皮革的香水氣息。

今天是個人首次公開活動，看到大家不管是場上還是場下都來支持，內心相當感動，他也建議女生可以挑選玫瑰香調，因為自己本身也很愛花，閒暇時也會去花市逛逛。

▲林家正私服也相當性格有型。

他坦承自己賽後得到許多關注，有點受寵若驚，也笑問自己為何那麼好認？平時和家人出去，也會低調的戴上帽子，但也大方和球迷們喊話：「如果在街上碰到，就用力揮手和我打個招呼吧！」