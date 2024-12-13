Jean-Paul Hévin推出耶誕倒數日曆　巴黎風情在盒裡

▲Jean-Paul Hévin推出耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



法國頂級巧克力Jean-Paul Hévin在今年耶誕前夕，首度推出限量倒數月曆，以法國藍點綴金線開啟華麗視覺，預告盒內有奢華的味蕾探索之旅，內含24款夾心可可，每日都有不同驚喜，搭配威士忌、紅酒或是咖啡，都讓你瞬間充滿法式氛圍，限量月曆售價4,980元，全台限量100本。

Jean-Paul Hévin以「New World新世界」為年度主題，強化頂級巧克力系列的更多元產品線，首度設計耶誕倒數月曆。外觀靈感來自巴黎經典的奧斯曼建築風格，以皇家藍為主色調，細緻地勾勒出建築線條，金色緞帶與松枝葉點綴其間，營造出濃厚的節日氛圍，盒面的甜點師們宣告品牌的技術底蘊，盒底則呈現巴黎的白萊果廣場。

禮盒內部以燦金的燭火為核心，巧妙映襯白萊果廣場的迷人風貌。中央路易十四的雕像若隱若現，代表著法國可可文化的悠久傳奇。這款月曆共收藏24款特製夾心可可，猶如珠寶般稀珍的法式可可點心，內含多種口味的法式夾心可可與極致口感的酥脆扎實墨西哥可可杏仁豆、道地濃醇的法式深黑可可牛奶糖等，巧克力控千萬別錯過。

▲Nespresso邀請星級主廚Jean Imbert打造耶誕新品膠囊咖啡，並推出耶誕倒數日曆。

Nespresso邀請法國星級主廚Jean Imbert操刀，以歐洲東方快車為靈感，打造三款節慶限定咖啡，分別是拉丁美洲風味濃郁的節慶濃烈黑咖啡、帶有浪漫奢華巴黎節慶的杏仁可頌風味咖啡，以及以東南亞曼谷記憶之味、融合花生與烤芝麻香的節慶風味咖啡，主打混豆烘焙技藝，重現Jean Imbert主廚記憶中的旅行滋味。



而2024年節慶限量耶誕倒數日曆，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond 的奢華鐵道旅行作為包裝靈感，外盒復古經典的鐵道路線設計，以視覺與味覺帶領咖啡愛好者踏上迷人的探索之旅。每扇門的背後藏著不同口味的咖啡膠囊，包含Nespresso與法國知名星級主廚 Jean Imbert共同打造的三款獨家聯名限量款咖啡，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡，第24天還有一份節慶驚喜，Original系列售價1,780元；Vertuo系列售價1,980元。