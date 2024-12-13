fb ig video ETtoday search mobile

Jean-Paul Hévin推出耶誕倒數日曆　巴黎風情在盒裡

>

▲Jean-Paul Hévin耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲Jean-Paul Hévin推出耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國頂級巧克力Jean-Paul Hévin在今年耶誕前夕，首度推出限量倒數月曆，以法國藍點綴金線開啟華麗視覺，預告盒內有奢華的味蕾探索之旅，內含24款夾心可可，每日都有不同驚喜，搭配威士忌、紅酒或是咖啡，都讓你瞬間充滿法式氛圍，限量月曆售價4,980元，全台限量100本。

▲Jean-Paul Hévin耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

Jean-Paul Hévin以「New World新世界」為年度主題，強化頂級巧克力系列的更多元產品線，首度設計耶誕倒數月曆。外觀靈感來自巴黎經典的奧斯曼建築風格，以皇家藍為主色調，細緻地勾勒出建築線條，金色緞帶與松枝葉點綴其間，營造出濃厚的節日氛圍，盒面的甜點師們宣告品牌的技術底蘊，盒底則呈現巴黎的白萊果廣場。

▲Jean-Paul Hévin耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

禮盒內部以燦金的燭火為核心，巧妙映襯白萊果廣場的迷人風貌。中央路易十四的雕像若隱若現，代表著法國可可文化的悠久傳奇。這款月曆共收藏24款特製夾心可可，猶如珠寶般稀珍的法式可可點心，內含多種口味的法式夾心可可與極致口感的酥脆扎實墨西哥可可杏仁豆、道地濃醇的法式深黑可可牛奶糖等，巧克力控千萬別錯過。  

▲Jean-Paul Hévin耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）▲Jean-Paul Hévin耶誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲Nespresso邀請星級主廚Jean Imbert打造耶誕新品膠囊咖啡，並推出耶誕倒數日曆。

Nespresso邀請法國星級主廚Jean Imbert操刀，以歐洲東方快車為靈感，打造三款節慶限定咖啡，分別是拉丁美洲風味濃郁的節慶濃烈黑咖啡、帶有浪漫奢華巴黎節慶的杏仁可頌風味咖啡，以及以東南亞曼谷記憶之味、融合花生與烤芝麻香的節慶風味咖啡，主打混豆烘焙技藝，重現Jean Imbert主廚記憶中的旅行滋味。

而2024年節慶限量耶誕倒數日曆，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond 的奢華鐵道旅行作為包裝靈感，外盒復古經典的鐵道路線設計，以視覺與味覺帶領咖啡愛好者踏上迷人的探索之旅。每扇門的背後藏著不同口味的咖啡膠囊，包含Nespresso與法國知名星級主廚 Jean Imbert共同打造的三款獨家聯名限量款咖啡，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡，第24天還有一份節慶驚喜，Original系列售價1,780元；Vertuo系列售價1,980元。

關鍵字：

巧克力, 耶誕, Jean-PaulHévin, 限量, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

12／13十三號星期五要做啥？　先去星巴克喝咖啡買一送一

12／13十三號星期五要做啥？　先去星巴克喝咖啡買一送一

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

朴信惠背的愛馬仕包市場價翻倍　探李聖經班嘟嘴玩親親 UNIQLO海綿寶寶聯名今開賣！粉絲一早排隊搶購　首個完售品項曝光 歐米茄計時秒針有小飛機轉呀轉　燃料消耗指示器變飛行錶計時盤 「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚 泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全 熱賣半世紀乳霜秋冬必拿下！連續27年冠軍用過才懂什麼是有感 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面