2024年3部必追古裝陸劇！《珠簾玉幕》超甜「皓嫣CP」二搭熱度最高

文／人物誌

年末真的是最幸福的時候。除了浪漫的節日外，每年都有經典的古裝劇在這時問世。還記得去年由劉詩詩、劉宇寧主演的《一念關山》以及趙露思、王安宇的《神隱》都陪伴了我們度過歲末。

今年年末依然有許多必看的古偶（古裝偶像劇）。去年在線的趙露思與劉宇寧，今年更再度合體滿足喜愛他們的CP粉。此外，編輯也整理了今年底值得一追的陸劇，喜歡古偶的朋友快一起更新片單吧！

▲《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭、徐正溪主演，是部權謀算計、劇情反轉再反轉的虐戀劇。（圖／微博，下同）

《流水迢迢》：劇情反轉再反轉的虐戀劇



《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭、徐正溪主演，是部權謀算計、劇情反轉再反轉的虐戀劇。除了有古裝男神任嘉倫的光芒外，劇情的精彩程度可以說是本劇最加分的一點。

從男女主角的先殺後愛再到各個角色間的謀略、猜忌、鬥爭，戲劇張力超強，角色的心境轉折也是劇情走向的一大看點。若要說2024年必追的古偶是哪部，《流水迢迢》絕對是榜上名單。

劇情講述月落城少城主「蕭無瑕」（任嘉倫飾）為了查清當年父親遭誣陷的真相，忍辱負重化名為「衛昭」潛伏在梁國數年。一心只想保護月落，並替父親復仇的他，在一日試圖擄走當年倖存的活口，不料計劃卻被無心的江慈（李蘭飾）破壞，兩人先殺後愛的虐戀也就此展開。

《珠簾玉幕》：「皓嫣CP」組合再次合作



影迷們期待已久的《珠簾玉幕》，已在11月開播並在近日迎來大結局。空降Netflix就坐上冠軍寶座，可稱是年末熱度最高的古偶。由《長歌行》就收穫滿滿CP粉的「皓嫣CP」趙露思、劉宇寧二搭主演，兩人這次化身唐朝的商場高手，在愛情與事業間，他們的選擇是如何，一起來看看吧！

改編自小說《昆山玉之前傳》，趙露思飾演的端午，是這部戲的靈魂人物。她原先是被困在採珠場的奴隸，為了重獲自由，她拼命的把握每次機會想逃離這地獄，哪怕是賭上性命，也要孤注一擲。在成功離開後，她為了生存加入了燕子京（劉宇寧飾）的商隊，開啟了經商之路。這一路上的磕磕絆絆、數不清的失去與獲得，都讓她變得更堅強，而她與燕子京的情感更是讓人難忘。

《永夜星河》：古裝奇幻時空穿越劇

一樣也是男女主二搭！《永夜星河》由曾合作過甜寵陸劇《月光變奏曲》的虞書欣、丁禹兮主演。兩人一搭時的角色設定是小太陽編輯與傲嬌作家，這次再度合作，角色性格與前劇類似，不過這次是以古裝劇的風格呈現，驚喜感依舊滿滿。

改編自白羽摘雕弓小說《黑蓮花攻略手冊》。《永夜星河》題材新穎，劇情設定屬於奇幻類，而且還有結合劇本系統。劇中由虞書欣飾演的女大生凌妙妙意外穿越到小說之中，她必須完成任務才能回到現實世界。

在這過程中，她邂逅了捉妖師慕聲（丁禹兮飾）、慕瑤（祝緒丹飾）、柳拂衣（楊仕澤飾）。為了改變劇情，她也加入了捉妖團隊，與隊友們同甘共苦，不離不棄的情感也讓他們被稱為「竹林四俠」，彼此間的互動更是讓螢幕前的觀眾暖心與羨慕。

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