小尺寸香氛成主流！隕石竟然是香膏　再也不怕用不完

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越依賴香氛，穿戴香氣已成為一種生活中的儀式感，消費者渴望小尺寸包裝，能迎合隨著心情變換氣味的習慣，因為不少品牌推出香氛禮盒、香氛蠟燭組合，甚至是能隨身攜帶的造型香膏，更符合大家的需求。



▲MFK 奢華隨行香氛禮盒，10ml*5，9,800元。

內含五款品牌經典香氛，以10ml迷你袖珍瓶1：1重現了經典70ml瓶身設計。再次重溫Francis先生在2009年品牌成立時創作的《Aqua Universalis永恆之水》，這是一款適合所有人和任何場合的淡香水。禮盒內含有展現永恆女性魅力的《À la rose愛戀玫瑰》，以及熱賣的《Baccarat Rouge 540水晶之燄》、優雅的《Grand Soir深宵》和充滿都市氣息的《724》。

▲NEOM NEOM 迷你蠟燭組 ，1,080元。

蘊含4款迷人的香氛蠟燭，包括品牌經典皇家奢華、舒緩恬睡、幸福愉悅、清新甦活香氛蠟燭，4款氣味各20g，全新設計為方便攜帶的精巧尺寸，特別推薦於旅行期間隨身使用，更是佳節的別緻贈禮。

▲隕石香膏 2.5g，1,780元、香膏補充内芯，850元。（2款外盒選擇：曜岩黑、玫瑰金／3款氣味選擇：白露、零境、晨曦。）

AHRES隕石香膏以日常中隨處可見的石頭為創作靈感，香膏外盒模擬石頭自然造型、搭配可替換或補充的內芯，只要從不同視角看待，每顆平凡無奇的石頭都將成為最獨特的藝術品。香膏以高保濕的蜂蠟為基底，添加玫瑰果油、乳木果油、蜂蜜及荷荷巴油等天然成分，溫和融入肌膚並透出香味，亦可使用於指尖和乾燥的髮尾。

