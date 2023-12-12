fb ig video ETtoday search mobile

美到不科學！揭開47歲梁詠琪凍齡秘訣：多吃原型食物、保持心情平靜

>

▲▼梁詠琪 / 索夫波記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲梁詠琪擔任索夫波美麗大使。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾怡嘉／台北報導

梁詠琪今（12日）出席索夫波活動，47歲的她近看皮膚不輸30歲，她透露自己也因為在鏡頭前呈現老態而感到焦慮，自從去年接觸索夫波，最在意的嘴邊肉和輪廓線都有改善，除此之外，基礎的日常保養、多吃原型食物、保持心情平靜都是她維持完美狀態的秘技。

▲▼梁詠琪保養凍齡。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

梁詠琪分享，一直以來對自己的狀態都有所要求，但是隨著年齡增長，肌膚難免會有些歲月痕跡，但是不需要焦慮，因為自己很早就接受人會老去的事實，但是身為藝人會比一般人更希望能維持住好的狀態，建議大家可以找對的方式，像是利用科技和儀器，幫助延緩老化過程，不要讓人家看到你比真實年齡還要老。

▲▼梁詠琪 / 索夫波記者會。（圖／記者周宸亘攝）

追求自然美的她，坦言目前仍無法接受侵入性保養，身為藝人要對自己的容貌負責，像是打肉毒還是不敢嘗試，因為對演戲來說，還是需要自然生動的表情，她也分享自己接觸索夫波以後，在工作方面感到較為輕鬆，因為在鏡頭前的拍攝效果真的比以前好很多。

▲▼梁詠琪保養凍齡。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

除了以上，她保持著吃素的習慣，烹調方式盡量是水煮清蒸，煎和炸的食物很少出現在家裡，既然沒有吃肉，那麼蔬菜就多吃一點，進而培養小孩喜歡吃蔬菜的習慣，像是她女兒最愛的就是花椰菜。

她強調要有好的狀態，心情一定要好，像是今年就有去禪修打坐，對她的內心平靜有很大的幫助，時刻提醒自己要活在當下，有時候煩惱是自找的，不要想過去也不需要想未來，專注於現在就好。

▲▼梁詠琪保養凍齡。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

而談到老公，她也洋溢幸福笑容，表示和老公最常聊的是女兒，希望能給孩子正確價值觀，老公也常告誡女兒要以媽媽為榜樣，這個動作讓她覺得窩心，所以她很有信心老公愛她的內在勝過外在。

關鍵字：

梁詠琪, 凍齡, 抗老, 索夫波

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜

智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 邵雨薇辣露馬甲線太帥氣！楊祐寧大衣裡面沒穿好性感 皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好 麥當勞聯名鞋「Fry Guy」有趣味大眼睛　Nike限量《旺卡》Dunk超想要 秋冬用髮質決勝負！最強5款養護盤點　讓你輕鬆駕馭各種髮型 Akira曝林志玲讚演唱會完美！甜喊「她是心靈支柱」　聖誕將送夫妻包 星巴克香檳色系耶誕杯質感登場　WOKY聯名Hello Kitty萌翻天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面