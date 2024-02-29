2024泰國必買美妝！油肌摯愛蜜粉價格超甜、4U2雙頭唇釉被稱小香平替

文／美人圈

2024泰國必買美妝推薦！去泰國不僅是喝泰奶、吃美食、拜四面佛、踩點網美咖啡廳，泰國的美妝產品也非常強！從底妝到香氛通通都很值得入手，甚至買來送人也非常適合，以下就盤點「2024泰國必買美妝」有哪些！

2024泰國必買美妝推薦

Srichand

1948年就成立的老品牌，76年過去仍屹立不搖！Srichand最經典的就是「控油散粉」，絕對是中東大油田的夏季救星，篩粉狀的設計，幫助取粉不怕過量，同時粉質相當細膩，薄薄一層就能定妝整天不油膩，重點是只要320泰銖（約台幣282元），價格太可愛啊！

▲Srichand最經典的就是控油散粉。（圖／IG@srichand1948）



Cute Press

中東大油田快衝！如果覺得散粉很麻煩，那不妨入手泰國美妝品牌Cute Press的控油粉餅，約手掌大小的尺寸、相當好攜帶，更有分層可讓粉撲獨立在一個空間，不怕沾來沾去，尤其控油與定妝能力極強，油肌必須收！除此之外，Cute Press也時常跟不同的卡通IP推出限定款，喜歡蒐集的朋友不妨逛逛、碰碰運氣。

▲油肌必須收Cute Press的控油粉餅。（圖／IG@cute_press）

Charmiss

泰國當地的愛用品牌！尤其唇彩幾乎可說是款款爆紅，甚至榮登2022年泰國當地美妝店銷量冠軍的寶座，近期特別推薦這隻「果凍唇釉」，修飾唇紋能力高，同時一秒變豐唇，嘟嫩到不行、整個超欠親！

▲Charmiss是泰國當地的愛用品牌。（圖／IG@charmiss.cosmetics）

meilinda

雖然是泰國品牌，但整體風格偏韓系的開架美妝品牌！品項超級齊全、價格極度親民，更重要的是色選很豐富，對比韓系品牌，色系選擇再更多、更濃、更亮，更適合偏黃肌的我們！meilinda最有名的就是「dewy blush液態腮紅」，顏色好看不說，融膚度非常高，輕輕一抹就能創造宛若天生好氣色的妝容。

▲meilinda最有名的dewy blush液態腮紅。（圖／IG@meilinda_fanpage）

4U2

鼎鼎大名的泰國開架彩妝品牌當然要買！被當地網友與觀光客大讚：「怎麼買都不太會踩雷的品牌」，近期狂被掃貨、超容易斷貨的就是這隻「雙頭唇釉」，被稱為是香奈兒平替款，同樣是一頭霧面、一頭鏡面，創造不同妝效之餘，鏡面唇釉一上就能完美成膜，不怕沾杯、掉色，有幸看到一定要收！

▲4U2雙頭唇釉被稱為是香奈兒平替款。（圖／IG@4u2cosmetics）



Browit

泰國許多明星的御用化妝師Nongchat所推出的品牌！Browit家的「眉毛」產品都很值得入手，包含眉粉、染眉膏、眉筆等通通都可收，尤其眉筆的筆尖細卻不容易斷，很能畫出根根分明的毛流、野生眉，品牌更以「防水抗暈」出名、就算參加潑水節也依舊健在，持妝效果令人滿意！

▲Browit是泰國許多明星的御用化妝師Nongchat所推出的品牌。（圖／IG@browit_by_nongchat）

MITH Bangkok

價格親民的泰國本土小眾香水品牌，10ml只要499泰銖（約台幣439元）！目前在曼谷和清邁都有實體店面，瓶身設計高級又典雅，以不同顏色的標籤標誌出不同香氣，若喜歡柔和、溫暖放鬆，如同嬰兒般鬆軟的香氣，特別推薦#must musk！

▲價格親民的泰國本土小眾香水品牌MITH Bangkok。（圖／IG@mithbangkok）

Copenn

高級感十足！Copenn是由四位泰國調香師共同創立的香氛品牌，從視覺到味道都走高級路線，很有歐美大牌之感，產品也圍繞著「香氛」推出多款不同選擇，其中，眾網友激推「護手霜、香氛蠟燭、線香」味道超絕，自家使用、買來當伴手禮都超適合、超有品味。

▲Copenn是由四位泰國調香師共同創立的香氛品牌。（圖／IG@copenn.official）

Butterfly

曾經是泰國皇室的御用品牌，且源於泰國公主的秘製配方！是非常有泰國感的品牌，他們將擁有泰國風情的香料、甜食、食物作為原物料提煉製作成令人為之一亮的香氛，香水系列當中最熱賣的味道是＃沉香木＆安息香，只要你喜歡木質調，這款可以閉眼入，更推出各式小香組合，送禮自用都適合！

▲Butterfly的香水系列。（圖／IG@butterflythaiperfume.official）

BsaB

自2006年創立以來，成為泰國皇室的愛用精油香氛品牌！強調「專注呈現大自然本質之美為核心理念，將法國頂級精油與泰國的設計美學完美結合」，在泰國當地很熱門，不僅香氣多、選項多，CP值更是高，尤其推薦入手其「擴香精油」，配上樹枝般的擴香條，更能為居家環境增添氛圍感。

▲BsaB在泰國當地很熱門。（圖／IG@bsabthailand）

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