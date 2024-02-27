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228咖啡優惠！星巴克買一送一　85度C「限定一天」咖啡47元起

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克2／29前推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

228假期來臨，連鎖咖啡多間推出優惠，趁假期下午找親友出去談談心也不錯，星巴克至店出示特定截圖，就能享特大杯買一送一，路易莎全天咖啡第二杯半價，85度C在2／28限定一天祭出咖啡買二送一，美式咖啡一杯僅47元，快揪咖享優惠吧。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲本次的春日花瓣關鍵字與星巴克推出的春天外帶杯款有關係喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克2／29前推出「尋找春日幸福花瓣 社群截圖好友分享日」活動，消費者至店出示星巴克網站首頁廣告LINE官方帳號InstagramFacebook上「春日幸福花瓣」活動截圖，在上午11點到晚上8點期間，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／路易莎提供）

路易莎咖啡每周一、二、三推出「新春開工慶」優惠，將在2／28邁入最終日喔，2／28當天全門市「全時段」提供全系列飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品咖啡），不用趕早上11點啦，下午也能享受小確幸。

▲星巴克買一送一、85度C。（圖／業者提供）

為迎接228假期，85度C也在2／28當天推出限定一日優惠，當天全時段大杯咖啡系列買二送一，以大杯美式咖啡為例，平均一杯只要47元，等同67折優惠，另推大杯咖啡系列的寄杯卡，每張10杯，也能以買二送一的優惠方式購買，平常有在喝的消費者不妨囤起來。

▲cama café與蝦皮購物攜手合作，推出「柑蝦山茶花輕拿鐵」限定聯名飲品。（圖／品牌提供）

另外，cama café近期與蝦皮購物攜手合作，推出「柑蝦山茶花輕拿鐵」限定聯名飲品，採用輕盈滑順的山茶花輕拿鐵，加上台灣在地柑橘果乾片，使整杯拿鐵除山茶花的甜香外，更多了一抹柑橘特有的酸甜好滋味。cama café與蝦皮購物限量聯名「柑蝦山茶花輕拿鐵」即日起至3月18日於全台cama café門市限量販售，活動期間限時特價中杯95元、大杯115元。活動期間於社群分享「柑蝦山茶花輕拿鐵」照片，送cama café飲品5元折價券，再抽一個月份山茶花輕拿鐵免費喝。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克, 路易莎咖啡, 85度C, 優惠, 春日活動, 228

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