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Hamilton《沙丘：第二部》限量錶放藍光　呼應弗瑞曼人藍眼睛

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▲▼Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton探險系列XXL Bright 腕錶沙丘限量版，56,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢大片《沙丘：第二部》熱映中，經常在電影現蹤的腕錶品牌Hamilton（漢米爾頓）應該片製片人Denis Villeneuve要求，特別與電影道具大師Doug Harlocker協力為此片設計耐磨、完全展現弗瑞曼人特色的裝置「沙漠錶」，不過影迷與錶迷買不到此款式，品牌特別另外打造2款探險系列限量錶，皆採用藍色夜光面盤，呼應電影中弗瑞曼人醒目的藍眼睛。

▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）

▲Hamilton與電影道具大師Doug Harlocker協力為《沙丘：第二部》創作出顛覆傳統設計沙漠錶。

Hamilton推出限量3,000只的探險系列XXL Bright腕錶沙丘限量版，以及限量2,000只的Edge腕錶沙丘限量版，台灣各限量30只，差異在於前者複製專為電影打造「沙漠錶」面盤設計中藍色發光線條的按鈕，後者則為霧黑色PVD 塗層的多邊形錶殼和藍色數位顯示螢幕，兩款限量錶均配有發想自電影場景的特殊包裝，更添收藏價值。

▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）

▲Hamilton探險系列Edge腕錶沙丘限量版，79,000元。

▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）

▲Hamilton為《沙丘：第二部》推出的沙漠錶附靈感源自電影經典場景的包裝錶盒。

主演《沙丘：第二部》的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）戲中都穿著適應沙漠生活的特殊裝備，戲外可是時尚指標人物，特別是千黛亞在全球巡迴宣傳的造型，大膽吸睛，且巧搭代言品牌寶格麗（BULGARI）高級珠寶，每一回登場都有型有款。

▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌代言人千黛亞戴Serpenti系列頂級珠寶出席電影《沙丘：第二部》紐約首映紅毯。（圖／寶格麗提供，以下同）
▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）▲▼Hamilton,BULGARI 。（圖／公關照）

▲千黛亞戴寶格麗Serpenti系列紅寶石與鑽石戒指、祖母綠與鑽石戒指。

關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, 千黛亞, 寶格麗, BULGARI, 沙丘：第二部

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