阮經天《周處除三害》12金句：如果你還在猶豫，那表示時機還沒到

實習記者施至真／綜合報導

由阮經天主演的電影《周處除三害》在Netflix上線後，隨即登上本日台灣電影第一名，由真實黑幫事件改編，阮經天飾演的陳桂林在殺掉黑道大哥後，成為台灣通緝要犯排行榜第三名，在確認自己肺癌末期後，野心勃勃的他打算除掉前兩名通緝要犯，並引用三國時代周處的故事為背景，表示「大家只記得周處，沒人會記得，被周處殺掉的那兩個是誰。」片中台詞字字犀利，也深入人心值得討論。

▲阮經天主演的電影《周處除三害》上線後熱播好評。（圖／翻攝IG@thepigthesnakeandthepigeon，下同）

＃我叫陳桂林，我有名有姓，以後不要再叫什麼桂林仔了。

＃周處除三害的故事你聽過嗎？大家只記得周處，沒人會記得，被周處殺掉的那兩個是誰。

＃我不是怕死啊，我是怕死了都沒人記得。

＃去了（自首）以後我才知道，原來我連自首的資格都沒有。

＃心裡想著些髒東西，連說都不敢說。

＃我要幹一票大的，讓道上的所有人都知道我是誰。

＃我們平凡的靈魂，緊緊跟隨無須多想。

＃如果你還在猶豫，那表示時機還沒到。

＃不管你跑到哪，我都會抓住你。

＃我同學對我說「你也是個醫生」，這讓我感到很羞愧，這些年我到底都在幹麻？都在為你們道上的弟兄，拔子彈、縫刀傷，我到底是在救人還是在害人？

＃我從來沒有想過事情會變成現在這個樣子，但後來想想，這樣也是一舉三得吧？我積到了陰德，你成了大人物，社會從此又少了三個罪犯，這不是很好嗎？

＃這車子留給你，從現在開始你自由了，保重。