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全台最強布丁「鹽之花起司奶蓋焦糖」超夢幻　前3名快入名單！

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▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁，甜點控別錯過。（圖／主辦單位提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北國際烘焙暨設備展（Taipei Int’l Bakery Show）將在3／14於南港展覽館舉行，主辦單位近期公布以「布丁」為競賽主題的專業評選結果，結果由知名甜點店露・LooL Canelé Pâtisserie的鹽之花起司奶蓋焦糖布丁獲得金獎，君悅酒店、亞尼克分別拿下二、三名，喜歡吃布丁的甜點控一定要納入名單！

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

「台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)」將從3／14至3／17於南港展覽館1館開跑，共有350間廠商、超過1550個攤位，展出內容包含設備器具、原物料、烘焙成品等，且開放一般民眾買票進場參觀（3／14為專業參觀日現場不售票）。

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

為炒熱相關話題，2024年也延續去年的潛力獎烘焙競賽活動，今年以「布丁」為主題，吸引70多間報名，於首輪書面審查中篩選出32間店家進入決賽，邀請2023年UIBC世界最佳麵包師（UIBC World Baker of the Year 2023）、2024世界青年甜點盃亞軍團隊教練、五星飯店點心主廚等專業評審，選出金、銀、銅獎共3位及2位優選品。

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲金獎露・LooL Canelé Pâtisserie－鹽之花起司奶蓋焦糖布丁。（圖／主辦單位提供）

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲銀獎Baguette 禮品・烘焙坊－總統布丁。（圖／主辦單位提供）

金獎由露・LooL Canelé Pâtisserie的鹽之花起司奶蓋焦糖布丁獲得，介於昭和及法式布蕾的布丁體，融合成熟風味的苦甜焦糖液，以及法國鹽之花鹹味起司奶蓋，口感充滿層次與風味；銀獎則由君悅飯店內的Baguette 禮品‧烘焙坊的總統布丁拿下，以低溫烘烤的特別方式，搭配融合大溪地香草的天然奶香，打造出甜而不膩的清爽口感。亞尼克的生乳蒸布丁使用馬達加斯加香草籽，搭配濃苦焦糖，以扎實的基本功呈現傳統布丁的多層次風味，獲得銅獎。

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲銅獎亞尼克－生乳蒸布丁。（圖／主辦單位提供）

另兩家優選包括「艾比兒甜點-東門三樓」的日式香草烤布丁，與黑手甜點的焦糖厚布丁獲得，前者的作品結合兩種不同雞蛋，創造蛋香十足且口感滑順細緻的獨特感受；後者則以優質的國產雞蛋以及潔淨標示鮮奶油，創造出乳香濃郁十足的純粹口感，有機會一定要試試看。

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲艾比兒甜點-東門三樓－日式香草烤布丁。（圖／主辦單位提供）

▲2024台灣烘焙大賞潛力獎獲獎布丁。（圖／主辦單位提供）

▲黑手甜點－焦糖厚布丁。（圖／主辦單位提供）

關鍵字：

烘焙, 台北國際烘焙暨設備展, 布丁, 甜點, 競賽

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