「慾望師奶」敞開白襯衫微露性感　秀華麗項鍊襯巨星氣勢　

▲「慾望師奶」伊娃隆格莉亞演繹APM MONACO春季PRINTEMPS系列新品，密鑲湖藍色Y字形垂墜項鍊20,000元。（圖／APM MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO今發表春季新品PRINTEMPS系列，以兩種不同深淺藍色與閃亮白色調的首飾，帶領佩戴者神遊法國南部蔚藍海岸，勾起人們的度假魂，也為春季穿搭增添清新氣息。美國女星「慾望師奶」伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）穿著人人衣櫃裡都有的白襯衫、牛仔褲拍攝形象照，微敞開襯衫秀主打款的Y字形垂墜項鍊、長款湖藍色垂墜耳環，輕鬆戴出巨星氣勢。





▲APM MONACO PRINTEMPS系列長款湖藍色垂墜耳環，9,800元。

可見服裝即使是簡潔的基本款，只要首飾選得好，依然能輕鬆展現時髦風格。以伊娃隆格莉亞所戴的PRINTEMPS系列Y字形垂墜項鍊為例，APM MONACO創意總監Kika Prette靈感源自360度光線能照入的燈塔，凸顯建築的幾何線條，中央點綴大顆藍色鋯石，配上相同概念的垂墜耳環，展現個性美；若偏愛簡潔線條，單色鋯石構成的項鍊、手鍊最為百搭，單獨佩戴或多條疊戴都有型。





▲APM MONACO PRINTEMPS系列個性湖藍色垂墜可調節項鍊，6,600元。





▲APM MONACO PRINTEMPS系列白色與藍色三角戒指，5,700元。

▲APM MONACO PRINTEMPS系列密鑲白色與湖藍色手鍊，12,800元。

丹麥品牌 Pandora 延續年度BE LOVE品牌企劃，近日發表一系列珍珠主題飾品，選用圓潤的淡水養殖珍珠，創作925銀與鍍14K金兩種材質的可調校長度項鍊，更便於與其他項鍊疊搭；而個性之選為Pandora Timeless 圓珠飾邊珍珠項鍊與手鍊，或是品牌首度推出的耳扣，其中925銀雙珍珠耳扣巧妙點綴透明立方氧化鋯石增添亮點，單戴即相當搶眼。

▲Pandora首次推出耳扣，雙珍珠款2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora鍍14K金圓珠飾邊珍珠手鍊，6,880元。

▲Pandora珍珠密鑲雙層開圈戒指，5,380元。