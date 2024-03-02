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韓韶禧珠寶派對上脫了大露美背　變身DJ忘情搖擺

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▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧穿皮衣搭配Boucheron Quatre頸鍊，又美又帥。（圖／翻攝Boucheron IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧是時尚圈熱捧寵兒，日前以品牌大使身分，出席法國珠寶品牌Boucheron於芳登廣場26號傳奇店址舉辦「ICONIC NIGHT」活動，慶祝經典之作Quatre問世20周年，店內原本的鑲木地板和裝飾線板化身迪斯可氛圍及舞池，重現2000年代巴黎夜總會傳奇，她深受歡樂氣氛感染，當場脫下皮外套大露香肩、美背忘情搖擺，還當DJ小試身手炒熱現場氣氛。

▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧在Boucheron派對上脫掉外套大露美背。（圖／翻攝xeesoxee IG）

當天韓韶禧身穿平口皮質小可愛與西裝皮外套，搭配Boucheron結合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋4大經典元素的Quatre系列頸鍊、手環與戒指，又美又帥，成為派對上的焦點人物。

▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧小試身手擔任派對DJ，忘情搖擺。（圖／翻攝xeesoxee IG）

韓韶禧率性性格不僅在Boucheron派對上表露無遺，1月底現身Dior 2024春夏高級訂製服秀也自在做自己，秀上見到好萊塢巨星娜塔莉波曼（Natalie Portman）秒變小粉絲，場外則咬著筆蓋替粉絲簽名，高跟鞋穿久了還直接脫掉打赤腳走路，完全沒有偶像包袱。

▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧在Dior高級訂製服秀上見到好萊塢女星娜塔莉波曼，立刻變身為小粉絲。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧脫下高跟鞋赤腳走，相當率性。（圖／翻攝xeesoxee IG）

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron, Dior

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