Jennie不是非拎香奈兒不可　13,500元小眾牌「愛心包」超可愛

▲Jennie身穿山本耀司毛衣搭配Coperni丹寧褲，拎Coperni愛心包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員各個都有名牌代言在身，當中Jennie是香奈兒（CHANEL）大使、亦擔任美國時尚品牌CALVIN KLEIN廣告主角，名牌行頭穿不完，但私下她樂於開發小眾品牌，讓粉絲們跟著她認識更多夯貨。近日她拎的可愛「愛心包」，即出自法國品牌Coperni，約13,500元便能入手。





▲Jennie休閒裝扮也很吸睛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie近期分享休閒穿搭，身穿日本設計師品牌山本耀司黑色針織衣，搭配法國品牌Coperni約33,000元的丹寧寬褲與愛心輪廓的丹寧包，再戴上南韓知名眼鏡品牌Gentle Monster黑色墨鏡，一派輕鬆且十分有型，她全身上下行頭的品牌中Coperni對大眾而言較陌生，但若提到2023春夏巴黎時裝周上，名模Bella Hadid雙臂抱在胸前，僅穿著一件丁字褲走出，場上特殊液體均勻噴灑在她身上7分鐘，瞬間在她身上變出雪白色的連衣裙的這一幕，肯定能喚起大眾對此品牌的記憶。





▲Jennie秀約13,500元的Coperni丹寧愛心包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

可以率性，也可以性感，風格百變的Jennie近日也曾穿澳洲設計師品牌Christopher Esber的黑色透視迷你裙裝與姊妹淘聚會，若隱若現的透膚設計且她大露美腿，吸睛度百分百。





▲Jennie身穿澳洲品牌Christopher Esber透視黑裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）