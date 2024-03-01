Jennie巴黎豪華套房滾床單　慵懶模樣被香奈兒捕捉

▲Jennie成為香奈兒PREMIÈRE 腕錶─原創款全新形象廣告繆斯。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，昨為美國時尚品牌CALVIN KLEIN拍攝的2024年春季形象廣告才剛發布，今香奈兒（CHANEL）接力宣布她加入強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）行列，成為PREMIÈRE 腕錶－原創款全新形象廣告繆斯，只見她在巴黎豪華套房內滾床單、坐在浴缸裡擁鏡自覽，慵懶模樣迷人極了。





▲Jennie趴在床上一派慵懶，展示香奈兒錶款。

Jennie自2022年起成為香奈兒COCO CRUSH珠寶系列廣告主角，身為品牌大使的她也積極參與巴黎大秀，是品牌捧在掌心的寵兒，此次再加入腕錶廣告陣容，演繹靈感源自八角造型的N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的Première腕錶-原創款，配有致敬經典菱格紋包的皮革穿鍊交織錶帶，與過往款式最大差異在於採用18K金PVD塗層為不鏽鋼材質帶來均勻的保護層，更防刮、耐衝擊。





▲Jennie坐在浴缸裡秀香奈兒PREMIÈRE腕錶－原創款。





▲Jennie在巴黎豪華套房內完成拍攝工作。

除了一身香奈兒裝扮秀熱賣錶款，勤於身材管理的Jennie也大方秀成果，在CALVIN KLEIN 2024年春季形象廣告中，身穿內衣以及丹寧系列造型，毫不扭捏展現惹火體態，她顯然也很滿意廣告效果，在IG分享自己形象廣告高掛街頭的照片。





▲Jennie側躺在沙發上演繹CALVIN KLEIN內衣。（圖／CALVIN KLEIN提供，以下同）





▲Jennie身穿CALVIN KLEIN內衣，盡顯窈窕曲線。