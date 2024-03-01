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十二星座手鍊正反都好看　施華洛世奇幸運物雙面戴

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▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇星座系列「Leo」獅子座手鍊，5,450元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佩戴所屬星座首飾猶如幸運物加身，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）發表12星座金手鍊，鍊節環環相扣極具個性，搭配猶如金幣的墜飾彰顯專屬星座，圓墜磨砂背景上刻有該星座英文字樣，中央點綴一顆彩色施華洛世奇水晶，外圈則鑲嵌一圈品牌閃亮白水晶；另一面則由施華洛世奇水晶排出星座圖，雙面皆可佩戴。

▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇星座系列「Libra」天秤座手鍊，一面是星座圖、另一面呈現星座名稱，5,450元。

▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇星座系列「Pisces」雙魚座手鍊，5,450元。

不僅能將星座首飾戴上身，亦可為居家空間增添華麗感，施華洛世奇同時推出6件星座擺件，結合品牌精密切割技術與雕刻金色調金屬，呈現雙魚座、金牛座、巨蟹座、雙子座、水瓶座與白羊座造型的精緻擺件，每一件作品的施華洛世奇水晶有近100個切割面，閃耀無比。

▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇星座系列巨蟹座擺件，5,450元。

▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇星座系列白羊座擺件，5,450元。

丹麥品牌Pandora則一次將12星座大集合，推出925純銀Pandora ME 星座圓牌串飾，圓牌上鑄刻十二個星座的象徵符號，讓佩戴者能隨心轉動，淚滴形的吊飾環圈尾端點綴閃亮鋯石，反面飾以一圈金屬小圓珠，小細節不馬虎，正反面佩戴都好看。

▲▼ Swarovski,Pandora 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴的手鍊上掛著Pandora ME星座大型吊飾。（圖／翻攝Pandora官網，以下同）

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora ME星座圓牌鑄刻十二個星座的象徵符號，1,880元。

關鍵字：

施華洛世奇, SWAROVSKI, Pandora

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