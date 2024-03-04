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蔡依林巴黎大啖生蠔、品美酒　71萬寶格麗鑽戒相伴閃爆

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▲▼蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林抵達巴黎時，身穿帥氣的Valentino丹寧裝逛店。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌壇天后蔡依林（Jolin）是名副其實的「國際蔡」，近日接下義大利知名品牌Valentino代言，成為2024春夏廣告女主角，並前往巴黎欣賞品牌2024秋冬大秀，從出發的機場造型、抵達後穿丹寧裝逛店，到看秀時的俏麗裝扮都深受矚目，而她抽空大啖生蠔、品嘗美酒時也曝光了她另一愛牌—寶格麗（BULGARI）要價約71萬元的鑽戒。

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林享受生蠔、美酒時，亮出指間寶格麗B.ZERO1系列白K金鑲鑽戒指。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗B.ZERO1系列白K金鑲鑽戒指，約710,000元。（圖／寶格麗提供）

蔡依林擔任寶格麗大使多年，是高級珠寶活動的常客，也曾時髦裝扮上陣拍攝Serpenti包款宣傳照，此次伴她同遊巴黎的珠寶是寶格麗經典的B.ZERO1系列白K金戒指，整體造型源自羅馬圓形競技場，戒環兩側銘刻品牌名稱，中央則密鑲滿鑽石，她戴在食指上相當醒目。

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林穿俏麗Valentino黑洋裝搭配品牌Logo造型耳環與手環，出席品牌巴黎大秀。（圖／翻攝jolin_cai IG）

而欣賞Valentino 2024秋冬大秀時，蔡依林換穿裙襬裝飾羽毛的黑色迷你洋裝，模樣俏麗，再搭上品牌標誌性的V字Logo金手鍊與耳環，增添個性美，天后氣場滿點，成功出擊巴黎時裝周。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

蔡依林, Jolin, 寶格麗, BVLGARI, Valentino

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