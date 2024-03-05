BV推LINE貼圖和桌布免費下載！超萌沙丁魚打招呼、海浪編織包也登場

記者鮑璿安／台北報導

為與台灣消費者產生更密切的連結，BOTTEGA VENETA正式迎來台灣 LINE 官方帳號，同時帶來以 2024 春夏秀場設計為靈感的限定手機桌布及 8 款生動靈巧的動態貼圖，從現實到虛擬世界都有滿滿的高級感，動動手指就能夠免費入手！

▲BOTTEGA VENETA 2024 春夏秀場空間打造靈動鮮明彩繪。（圖／品牌提供）

▲加入 BOTTEGA VENETA 台灣 LINE 官方帳號免費下載 8 款動態貼圖及限定桌布。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2024 春夏秀場空間打造靈動鮮明彩繪，童趣的海洋、企鵝、沙丁魚圖案悠遊在地板上，靈感也持續延伸，現在在台灣 LINE 官方帳號推出全新動態貼圖，主角分別有品牌代表性的沙丁魚，象徵地球豐富生態的小動物，甚至連創意總監 Matthieu Blazy 的愛犬 John John 也驚喜出場，搭配上「Cool」、「On my way」等日常用語，可以說是有趣又實用。即日起至 4 月 4 日止，加入 BOTTEGA VENETA 台灣 LINE 官方帳號，即可零時差同步接收品牌最新訊息，也能夠免費下載 8 款動態貼圖及限定桌布。

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▲（依序）CASSETTE 編織皮革斜背包；ARCO TOTE 編織皮革手提包。（圖／品牌提供）

不光如此，限定的海洋系列 CASSETTE 及 ARCO TOTE 包款也同步曝光，品牌引以為傲的編織皮革技法，遇上了流動的水波浪意向，在春夏時刻帶來一場歡快的穿搭饗宴。

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DIOR LADY D-SIRE 包款設計理念



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。