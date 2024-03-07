Karina甜酷私服穿搭讓人一見鍾情！鄰家休閒、小性感穩穩拿捏

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韓國女團aespa成員Karina有著神仙美顏被稱作「人間AI」，私服穿搭簡單卻魅力十足，本篇整理Karina私服穿搭一次學起來。

日前首度來台出席尾牙演出、更宣布將在8月再度來台開唱的韓國女團aespa，成員Karina（劉知珉）有著360度無死角的神顏，更獲封「人間AI」美稱，在舞台上造型風格多變的她，其實私服風格偏向簡單、鄰家，偶而有點小性感的路線，本篇就跟著編輯一起學習Karina簡約私服穿搭的魅力吧！

▲aespa Karina獲封「人間AI」美稱。（圖／IG@katarinabluu，下同）



「人間AI」aespa Karina私服穿搭



俐落街頭感

相較起舞台上的各種華麗造型，私下的Karina其實穿搭偏向簡單俐落，比起需要多層次疊搭的高超技巧，這樣的穿搭風格也更容易上手，短版的合身上衣搭配寬鬆褲款就能輕鬆複製Karina的穿搭造型了。

休閒鄰家風格



寬鬆毛衣、砰砰短版夾克、連帽上衣，Karina在冬日的出遊照中穿搭了一些頗具休閒感的單品，不過在搭配上以蛋糕長裙、泰迪熊外套作為亮點，整個人比起舞台上多了鄰家女孩的親切感，也不會過於休閒。

小露性感風



不僅有神顏，連身材也是韓網公認超完美的Karina小露性感的風格也不少，除了優雅的One Piece洋裝之外，也會穿上結構設計獨特的服裝單品，像是綁帶、繞頸的設計，讓造型在露出肌膚的小性感之餘又不會太過頭！

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