fb ig video ETtoday search mobile

寶可夢進駐早餐店！吃早餐也能療癒一波

>

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

▲寶可夢進駐早餐店，包裝超可愛。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人氣爆棚的寶可夢進駐早餐店！只要吃個早餐就遇到也太幸運了，只要選對店舖，就能有可愛療癒的寶可夢來開啟一天活力。寶可夢旗下APP軟體《Pokémon Sleep》，近期與台南50間早餐店開啟合作計畫，準備讓使用者體驗從夜晚到白天擁有寶可夢元素的驚喜感。

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

這項計畫的發想來自《Pokémon Sleep》手機遊戲，跟《Pokémon Go》要外出抓寶的概念相反，該遊戲是在睡覺時把手機放在枕邊，會自動記錄玩家睡眠狀態的遊戲，且在睡覺時還可獲得不同的寶可夢，藉以鼓勵玩家多睡多休息。

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

為搭配《Pokémon Sleep》的概念，從3／9起至4／7期間，也與台南市特定50間早餐店，推出「早餐店合作計畫」活動，晚上與《Pokémon Sleep》一同入睡，早上醒來後再前往離住所最近的合作早餐店，與在店內的寶可夢相遇，就像寶可夢24小時都與你待在一起。

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

限量包裝上有超療癒的卡比獸、皮卡丘與噴火龍等寶貝們的睡姿，超適合以慵懶風開啟一天早晨，也得以一早獲得滿滿療癒力，看起來似乎是個很不錯的計畫，記得數量有限，要搜集寶可夢們要早點起來吃早餐喔。

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

SKM Park Outlets高雄草衙近期也為迎接兒童節的到來，館內的鈴鹿賽道樂園從3／8起至4／3期間，推出平日早鳥優惠，10歲以下兒童免費暢遊，只需大人購票，小孩免費玩到飽，且3月份還推出平日來館消費全日停車免費，消費者能放心吃喝玩樂一整天。

▲寶可夢進駐早餐店。（圖／業者提供）

關鍵字：

寶可夢, 早餐店, PokémonSleep, 台南, 合作計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心

防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

這些人生金句讓你少走冤枉路：有時你吃下的是委屈、餵大的卻是格局 北部最大LOPIA宏匯廣場第二季開幕　先祭26萬元Hermès送會員　 必搶神級氣墊新品！升級「小金磚」霧光妝感美翻　蘭芝蝴蝶餅小方塊超萌 安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心 男女觀察細節大不同　約會必知的3個妝容地雷 只吃黑芝麻不夠！專家推薦5種「最強生髮食物」　防脫髮又健腦 超萌角色搶攻IP經濟！韓妞最愛狗狗、胡子碰碰不用出國就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面