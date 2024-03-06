寶可夢進駐早餐店！吃早餐也能療癒一波

▲寶可夢進駐早餐店，包裝超可愛。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人氣爆棚的寶可夢進駐早餐店！只要吃個早餐就遇到也太幸運了，只要選對店舖，就能有可愛療癒的寶可夢來開啟一天活力。寶可夢旗下APP軟體《Pokémon Sleep》，近期與台南50間早餐店開啟合作計畫，準備讓使用者體驗從夜晚到白天擁有寶可夢元素的驚喜感。

這項計畫的發想來自《Pokémon Sleep》手機遊戲，跟《Pokémon Go》要外出抓寶的概念相反，該遊戲是在睡覺時把手機放在枕邊，會自動記錄玩家睡眠狀態的遊戲，且在睡覺時還可獲得不同的寶可夢，藉以鼓勵玩家多睡多休息。

為搭配《Pokémon Sleep》的概念，從3／9起至4／7期間，也與台南市特定50間早餐店，推出「早餐店合作計畫」活動，晚上與《Pokémon Sleep》一同入睡，早上醒來後再前往離住所最近的合作早餐店，與在店內的寶可夢相遇，就像寶可夢24小時都與你待在一起。

限量包裝上有超療癒的卡比獸、皮卡丘與噴火龍等寶貝們的睡姿，超適合以慵懶風開啟一天早晨，也得以一早獲得滿滿療癒力，看起來似乎是個很不錯的計畫，記得數量有限，要搜集寶可夢們要早點起來吃早餐喔。

SKM Park Outlets高雄草衙近期也為迎接兒童節的到來，館內的鈴鹿賽道樂園從3／8起至4／3期間，推出平日早鳥優惠，10歲以下兒童免費暢遊，只需大人購票，小孩免費玩到飽，且3月份還推出平日來館消費全日停車免費，消費者能放心吃喝玩樂一整天。