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春夏「髮箍／髮帶」長短髮這樣搭　露出五官更清爽不怕大風吹

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

春夏時節最適合戴上髮箍、髮帶，露出五官讓整個造型更加清爽，也不怕大風把髮絲吹亂，但你也常因為髮箍、髮帶讓耳朵和頭隱隱作痛嗎？以下提供小秘訣＆搭配的方法！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

戴髮箍、髮帶頭痛的原因

其實和長期綁馬尾有點相似，但綁頭髮主要是髮根被長時間拉扯的不適，髮箍、髮帶則是因為長時間壓迫頭皮，肌肉和血液循環受到壓迫產生的不適。其實只要有「配戴」的動作，長時間下來多少都還是會感到不適，但選擇髮箍、髮帶時可以注意以下幾點：

1.不舒服時用手指定點揉壓按摩頭皮，或輕輕梳動髮絲。

2.盡量選擇材質柔軟的髮箍／髮帶，像是可以控制鬆緊度的髮帶，若是硬質的髮箍可以注意在耳朵位置是否有做軟墊，戴起來會比較舒適。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

髮箍／髮帶怎麼搭配？

時尚洗鍊氛圍：金屬細髮箍

細細的金屬材質不會給人過於華麗的感覺，反而是低調中帶一點小奢華，時髦又乾淨俐落的感覺。

▲金屬細髮箍給人時髦又乾淨俐落的感覺。（圖／イストワール）

減齡活力感：寬版明亮色系

想要給人活力或是比較鮮明、明亮的印象，就可以選擇亮色系且寬版的髮箍或髮帶，純色的款式看起來直接明瞭，帶有花紋的樣式則是讓造型更有層次，也可以根據妝容、服裝色系去搭配，打造整體性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

和諧溫柔感：和髮色相近的色系

若是擔心造型過於搶眼會駕馭不來，就可以選擇比較自然的黑、棕色系，建議可以黑髮的人挑選深棕色系、其他髮色的人則可以挑選黑色的髮箍和髮帶，選擇絨面、布面的材質，也會比金屬、塑膠等來的更融入造型喔！

▲髮帶/髮箍 。（圖／翻攝自IG）▲髮帶/髮箍 。（圖／翻攝自IG）

▲選擇和髮色相近的髮箍和髮帶，帶來和諧溫柔感。（圖／IG@s.ne_ne_、@garden__ayami62）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 髮帶, 髮箍

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