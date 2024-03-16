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韓星吹起「眼鏡時尚」　氣質無框眼鏡Karina、Jisoo也好愛

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實習記者施至真／綜合報導

時尚圈復古潮來襲！韓星女團成員也跟上8、90年代的眼鏡熱潮，從無框眼鏡到超浮誇的粗黑框眼鏡通通戴上，日前Karina在機場的無框眼鏡造型引起熱議，而帶起咬筆蓋風潮的韓劇女神韓韶禧戴上粗框眼鏡，有型又有個性，散發出濃厚的復古氣息！

＃aespa Karina

韓國大勢女團aespa成員Karina，有著絕美臉蛋、空靈氣息，被粉絲稱為「人間AI」，日前在前往東京出席「SMTOWN LIVE」演出時，Karina的機場穿搭走一個鄰家姐姐風，搭配一副復古無框的細框眼鏡，散發滿滿斯文氣質，立刻掀起粉絲熱議。

▲眼鏡。（圖／翻攝IG@）

▲Karina戴復古無框眼鏡，散發滿滿斯文氣質。（圖／翻攝小紅書@YONIYEQ）

其實，Karina私服就出現過多次的眼鏡造型，以GENTLE MONSTER黑框眼鏡與她的街頭率性風、休閒鄰家風相匹配，最新的無框眼鏡造型又提升了新的層次，宛如漫畫走出來的女神一樣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＃BLACKPINK Rosé

Rosé迎接27歲生日時，在IG曬出大量慶生美照，儘管穿搭隨性，不似平常刻意打扮，但穿搭中卻充滿巧思，上身以R13的OVERSIZE衛衣、手戴皮製手套，搭上RIMOWA鴨舌帽和YSL眼鏡，一身黑色鬆弛感穿搭，即使素顏卻充滿高級感。

＃BLACKPINK Jisoo

Jisoo近日前往巴黎參加Dior大秀，並在IG分享多張美照，只見Jisoo綁著雙辮＋蝴蝶結的學院造型，戴上了Cartier 2024春夏新款的無框眼鏡，一起曝光的Dior Jolie Bag也跟著搶鏡，風格集復古和前衛感於一身，完美展現質感高材生穿搭。

＃太妍

太妍私服也愛戴眼鏡，從金屬邊框到黑色粗框都能完美駕馭，戴上金屬框眼鏡的太妍，搭配黑色皮衣外套、牛仔褲的造型，在書卷氣息其中帶了一點率性風格；換上黑色粗框眼鏡，整體青春俏皮感更加倍，兩款都是書呆子時尚的單品好選擇。

＃韓韶禧

韓劇女神韓韶禧從身材保養、髮型、穿搭到戲劇，無一不是網路熱門話題，即使穿著OVERSIZE上衣、灰色運動服，再戴上黑色粗框眼鏡，簡單的休閒風格都能成為話題焦點，搭上原生感黑髮，超級青春減齡！

▲眼鏡。（圖／翻攝IG@）

▲韓韶禧戴上黑色粗框眼鏡，超級青春減齡。（圖／翻攝IG@xeesoxee）

＃TWICE 彩瑛

TWICE成員彩瑛臉上的橢圓黑框眼鏡，洋溢著5、60年代的美式復古風格，微帶貓眼的眼鏡外框，十分有特色，讓人百看不膩；戴上無框眼鏡後，彩瑛看上去學生感十足，自帶高級書生氣質。

▲眼鏡。（圖／翻攝IG@）

▲彩瑛的粉絲整理了她戴上眼鏡的照片，絕美神顏無論搭什麼款式都適合。（圖／翻攝IG@imchaeyoungie）

關鍵字：

韓星造型, 書呆子時尚, 眼鏡穿搭, 眼鏡造型, 復古眼鏡, 無框眼鏡

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