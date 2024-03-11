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奧斯卡紅毯／Zendaya勒出A4腰稱霸紅毯！　瑪格羅比超簡單黑裙迎戰

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記者鮑璿安／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（11日）在洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）登場，萬眾期待的紅毯造型部分，今年女星有志一同選擇了較為簡約俐落的禮服樣式，Zendaya千黛亞換上刺繡棕櫚樹緊身禮服呈現出纖細腰身，瑪格羅比則離開了「芭比」粉色系，以小黑裙迎戰。

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲Zendaya換上Armani Privé 為她量身打造的禮服 。（圖／路透）

Zendaya千黛亞身為紅毯資優生，這次再度與造型師 Law Roach 合作，來自Armani Privé 為她量身打造的禮服，結合古典和新穎面貌，以單肩拼接平口剪裁帶出她的身材優勢，玫瑰金連身裙採用復古的刺繡棕櫚樹圖案，呈現出一絲奔放，連妝容髮型都恰到好處。

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲瑪格羅比（Margot Robbie）此次身著 Versace 2024 秋冬系列黑色禮服登場 。（圖／路透）

瑪格羅比（Margot Robbie）此次身著 Versace 2024 秋冬系列黑色禮服登場，是很簡潔有力的選擇，運用細膩的亮片包覆硬挺裙身，加上戲劇化的腰間褶皺，彰顯她纖細腰身，最後戴上纏繞的手鐲收尾，形成少即是多（less is more）的精彩搭配。

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）演繹 Dior無肩帶亮片禮服 。（圖／路透）

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）演繹 Dior無肩帶亮片禮服，以層層堆疊的花瓣形狀刺繡，致敬Christian Dior 1949-1950 年秋冬系列所設計的Venus連身裙，在安雅泰勒喬伊加持下釋放出古典美，打造出令人印象深刻的紅毯造型。

關鍵字：

紅毯, 禮服, Anya Taylor-Joy, 瑪格羅比, 奧斯卡, Zendaya, Margot Robbie

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