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NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務孝太打卡4大亮點公開　週末限時必須手刀GO

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▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

▲New Balance以超高規格在於圓山花博盛大打造「Run your way全能運動場」，大家務必把握3/15~3/17期間手刀衝一波。（圖／資料照，下同）

時尚中心／綜合報導

只要你跑步，你就是一個跑者！New Balance主張「Run your way」邀請大家一同享受運動樂趣，以超高規格在於圓山花博盛大打造「Run your way全能運動場」多項運動體驗區，作為今年NBRC*運動學院的畢業考*，高調慶祝學員順利畢業，並大方開放民眾也一起免費入場體驗。整體風格時髦搶眼的全能運動場，自然也成為明星、運動員爭相朝聖打卡聖地！ETtoday直擊陳庭妮、各務孝太、Naomi…等名人輪番現身這場「全台最潮全能運動會」為學員加油打氣，一併整理出4大展區亮點全公開，大家務必把握3/15~3/17期間手刀衝一波。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

*NBRC全名為New Balance Run Club，是NB 旗下的多元運動社團，透過專業運動訓練讓更多人輕鬆加入運動行列；畢業考指的是本季透過學院團體競賽主題讓年輕學生加入NBRC，活動將驗收各學院運動成果。

「Run your way全能運動場」必逛4大亮點一次看

New Balance於圓山花博流行館建構的期間限定「Run your way全能運動場」，設有多項體能挑戰、跑步體驗等區，還規劃了馬拉松特展以及好拍、好玩的扭蛋區及拍照區等，不僅能體驗最新跑鞋科技，更有機會抽到好禮，活動多到讓人逛不完，直接幫你畫出4大必逛重點：

1.New Balance全能挑戰王：
人生最大的風險，就是你不冒險！New Balance特別設置包含多項測驗的全能挑戰關卡，鼓勵大家勇敢邁出超越自我的第一步，很適合搭配NB 最新一代跑鞋 Fresh Foam X 1080v13感受鞋子的輕盈與緩震，這次別只是在場邊觀看別人戰勝障礙，動起來～你就是你的主場！

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

2.Run your way翻牌挑戰：
實境節目《極限之巔》第二季開播在即，還記得相當考驗個人肌耐力、手眼協調及反應能力的「翻牌挑戰」嗎？快揪朋友一起組隊參加，透過手腳並用及團隊合作默契征服遊戲，發掘體能極限並享受腎上腺素大爆發的快感！

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

3.Run your way紐約城市跑旅：
踏上跑步機來場沉浸式跑步體驗吧！隨著每一步前進，搭配前方螢幕播放紐約馬拉松賽道視角，營造出置身國外的跑步氛圍，快號召好友一起來邁開步伐，感受New Balance的Run your way精神。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

4.New Balance墊上運動體驗區：
有多久不曾和自己的身體好好對話？一起在最潮的全能運動會中做最時髦的皮拉提斯/瑜珈體驗！透過伸展及呼吸的過程幫助你短暫忘卻日常的煩惱與壓力，專注於當下的身心和諧與平衡，找回專屬你自己的內在中心。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

陳庭妮踏上跑步機一秒到紐約、各務孝太腳踩New Balance Fresh Foam X 1080v13帥炸登場

現場熱鬧又好玩的活動逛不完，難怪連運動甜心陳庭妮、新生代男演員各務孝太、時尚辣媽Naomi都開心的在社群上大發限時動態與reels，還紛紛串聯合照！
ETtoday在現場直擊了甜美又有活力的陳庭妮，體驗跑步機搭配紐約馬拉松實境畫面，短短1分鐘讓她大呼不夠過癮，很想立刻出發來場馬拉松。陳庭妮分享自己跑齡已超過10年以上，跑步對她來說是一種舒壓，而馬拉松則是在挑戰自己的極限，以前她需要透過音樂掌握跑步節奏，現在她更享受安靜跑步，專注感受自己的心跳、腳步以及大自然的聲音。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

陳庭妮覺得有一雙好的跑鞋非常重要，像是穿上NB Fresh Foam X 1080v13具緩震回彈效果，即使跑10K、15K也不覺得疲勞，在日常生活也很容易穿搭，追公車、趕計程車也很時尚又舒適，是一雙相當適合大眾的優質跑鞋。陳庭妮表示，很喜歡New Balance的「Run your way」運動精神，她認為只要跨出第一步，跑步對別人代表什麼一點都不重要，因為跑步是你與自己直接對話最好的方式。

帥到炸的各務孝太腳也穿上1080v13出席這場運動盛會，並鎖定「全能挑戰王」目標10秒內完賽，孝太興奮大呼：「我很有信心」！他在抬腿跳格及提繩向上關卡時相當順利，他笑說：「因為我穿1080v13，腳感Q彈就像踩在雲朵上！」由於Fresh Foam X緩震中底讓運動過程可讓雙腳從落地到推蹬順暢轉換，加上網眼鞋面如第二層肌膚般輕薄透氣，提供包覆支撐成為挑戰任務的神隊友。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

各務孝太也分享近期投入長跑練習的心得，覺得相當有挑戰性，他說：「長跑過程會有各種關於人生的想法不斷跑出來」，呼籲大家響應品牌精神Run your way，一起跑起來，一邊整理自己也調整心態。孝太表示New Balance Fresh Foam X 1080 v13的舒適跑感大幅提升他對跑步的興趣，尤其跑後疲勞感減少很多，而且更能掌握跑步的節奏感，讓他就像在太空上跑步。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

剛穿著1080v13完賽名古屋馬拉松的時尚辣媽Naomi大讚全能運動場活動多元好玩，尤其「全能挑戰王」會動到全身不同的肌群，讓她覺得很有挑戰性，跑步除了是訓練心肺很好的運動，也是很需要和自己對話的運動，專注在自己的呼吸、步伐、擺手等，甚至用意志力為自己加油，很享受與自己對話的過程。
Naomi說一雙好的跑鞋必須輕盈、彈性絕佳，才能幫助減緩下肢負荷、跑得更久，穿上1080 v13厚又Q彈，每一步都能感受到中底科技的回彈力，讓Naomi大呼：「真的回不去了！」對於品牌精神提倡「Run your way」，她認同每個人都有每個人的速度，不需要侷限自我或因為未知而感到恐懼，因為不去嘗試，你就永遠不知道自己能夠跑多遠、有什麼樣的好表現，因此鼓勵大家起身Run your own way！

點此了解NB 1080v13跟著名人一起帥炸NB全能運動場>>>

活動倒數3天！號召好友一起到 New Balance的「Run your way全能運動場」集合
Run your way全能運動場活動於3/15~17在台北花博流行館盛大登場，每日12:00~20:00全面開放民眾免費入場體驗！而且入場即先贈送NT100元購物金及闖關地圖，任選3個挑戰完成闖關即可參加抽獎，有機會直接把舒適好穿、帥到炸裂的New Balance Fresh Foam X 1080v13穿回家；或品牌運動好禮、NT100元購物金等，之後憑優惠券前往配合通路選購指定跑步/訓練鞋款可享折抵優惠。

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

好玩好拍又有好禮可拿的超好康活動，必須手刀換上衣櫃裡面最時髦的運動穿搭，再穿上一雙舒適的運動鞋立刻出發前往New Balance全能運動場！不得不說，如果穿上New Balance Fresh Foam X 1080v13參加，你絕對就是全場焦點無誤～提醒你，這場台北年度最潮的全能運動會活動只剩3天，必須急call閨蜜、好友一起圓山花博流行館集合！

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

《Run your way. 全能運動場》活動資訊
活動時間：2024年3月15 (五) 至3月17日 (日) 12:00-20:00
活動地點：臺北花博公園流行館 | 台北市中山區玉門街1號
建議捷運路線： 圓山站1號出口，往園區內走步行6分鐘

▲▼NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務校太打卡4大亮點公開。（圖／業者提供）

關鍵字：

NB, NewBalance, NBRC, 陳庭妮, 各務孝太, Naomi

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