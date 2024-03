NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務孝太打卡4大亮點公開　週末限時必須手刀GO

▲New Balance以超高規格在於圓山花博盛大打造「Run your way全能運動場」,大家務必把握3/15~3/17期間手刀衝一波。(圖/資料照,下同)

時尚中心/綜合報導

只要你跑步,你就是一個跑者!New Balance主張「Run your way」邀請大家一同享受運動樂趣,以超高規格在於圓山花博盛大打造「Run your way全能運動場」多項運動體驗區,作為今年NBRC*運動學院的畢業考*,高調慶祝學員順利畢業,並大方開放民眾也一起免費入場體驗。整體風格時髦搶眼的全能運動場,自然也成為明星、運動員爭相朝聖打卡聖地!ETtoday直擊陳庭妮、各務孝太、Naomi…等名人輪番現身這場「全台最潮全能運動會」為學員加油打氣,一併整理出4大展區亮點全公開,大家務必把握3/15~3/17期間手刀衝一波。

*NBRC全名為New Balance Run Club,是NB 旗下的多元運動社團,透過專業運動訓練讓更多人輕鬆加入運動行列;畢業考指的是本季透過學院團體競賽主題讓年輕學生加入NBRC,活動將驗收各學院運動成果。

「Run your way全能運動場」必逛4大亮點一次看

New Balance於圓山花博流行館建構的期間限定「Run your way全能運動場」,設有多項體能挑戰、跑步體驗等區,還規劃了馬拉松特展以及好拍、好玩的扭蛋區及拍照區等,不僅能體驗最新跑鞋科技,更有機會抽到好禮,活動多到讓人逛不完,直接幫你畫出4大必逛重點:

1.New Balance全能挑戰王:

人生最大的風險,就是你不冒險!New Balance特別設置包含多項測驗的全能挑戰關卡,鼓勵大家勇敢邁出超越自我的第一步,很適合搭配NB 最新一代跑鞋 Fresh Foam X 1080v13感受鞋子的輕盈與緩震,這次別只是在場邊觀看別人戰勝障礙,動起來~你就是你的主場!

2.Run your way翻牌挑戰:

實境節目《極限之巔》第二季開播在即,還記得相當考驗個人肌耐力、手眼協調及反應能力的「翻牌挑戰」嗎?快揪朋友一起組隊參加,透過手腳並用及團隊合作默契征服遊戲,發掘體能極限並享受腎上腺素大爆發的快感!





3.Run your way紐約城市跑旅:

踏上跑步機來場沉浸式跑步體驗吧!隨著每一步前進,搭配前方螢幕播放紐約馬拉松賽道視角,營造出置身國外的跑步氛圍,快號召好友一起來邁開步伐,感受New Balance的Run your way精神。





4.New Balance墊上運動體驗區:

有多久不曾和自己的身體好好對話?一起在最潮的全能運動會中做最時髦的皮拉提斯/瑜珈體驗!透過伸展及呼吸的過程幫助你短暫忘卻日常的煩惱與壓力,專注於當下的身心和諧與平衡,找回專屬你自己的內在中心。

陳庭妮踏上跑步機一秒到紐約、各務孝太腳踩New Balance Fresh Foam X 1080v13帥炸登場

現場熱鬧又好玩的活動逛不完,難怪連運動甜心陳庭妮、新生代男演員各務孝太、時尚辣媽Naomi都開心的在社群上大發限時動態與reels,還紛紛串聯合照!

ETtoday在現場直擊了甜美又有活力的陳庭妮,體驗跑步機搭配紐約馬拉松實境畫面,短短1分鐘讓她大呼不夠過癮,很想立刻出發來場馬拉松。陳庭妮分享自己跑齡已超過10年以上,跑步對她來說是一種舒壓,而馬拉松則是在挑戰自己的極限,以前她需要透過音樂掌握跑步節奏,現在她更享受安靜跑步,專注感受自己的心跳、腳步以及大自然的聲音。

陳庭妮覺得有一雙好的跑鞋非常重要,像是穿上NB Fresh Foam X 1080v13具緩震回彈效果,即使跑10K、15K也不覺得疲勞,在日常生活也很容易穿搭,追公車、趕計程車也很時尚又舒適,是一雙相當適合大眾的優質跑鞋。陳庭妮表示,很喜歡New Balance的「Run your way」運動精神,她認為只要跨出第一步,跑步對別人代表什麼一點都不重要,因為跑步是你與自己直接對話最好的方式。

帥到炸的各務孝太腳也穿上1080v13出席這場運動盛會,並鎖定「全能挑戰王」目標10秒內完賽,孝太興奮大呼:「我很有信心」!他在抬腿跳格及提繩向上關卡時相當順利,他笑說:「因為我穿1080v13,腳感Q彈就像踩在雲朵上!」由於Fresh Foam X緩震中底讓運動過程可讓雙腳從落地到推蹬順暢轉換,加上網眼鞋面如第二層肌膚般輕薄透氣,提供包覆支撐成為挑戰任務的神隊友。

各務孝太也分享近期投入長跑練習的心得,覺得相當有挑戰性,他說:「長跑過程會有各種關於人生的想法不斷跑出來」,呼籲大家響應品牌精神Run your way,一起跑起來,一邊整理自己也調整心態。孝太表示New Balance Fresh Foam X 1080 v13的舒適跑感大幅提升他對跑步的興趣,尤其跑後疲勞感減少很多,而且更能掌握跑步的節奏感,讓他就像在太空上跑步。





剛穿著1080v13完賽名古屋馬拉松的時尚辣媽Naomi大讚全能運動場活動多元好玩,尤其「全能挑戰王」會動到全身不同的肌群,讓她覺得很有挑戰性,跑步除了是訓練心肺很好的運動,也是很需要和自己對話的運動,專注在自己的呼吸、步伐、擺手等,甚至用意志力為自己加油,很享受與自己對話的過程。

Naomi說一雙好的跑鞋必須輕盈、彈性絕佳,才能幫助減緩下肢負荷、跑得更久,穿上1080 v13厚又Q彈,每一步都能感受到中底科技的回彈力,讓Naomi大呼:「真的回不去了!」對於品牌精神提倡「Run your way」,她認同每個人都有每個人的速度,不需要侷限自我或因為未知而感到恐懼,因為不去嘗試,你就永遠不知道自己能夠跑多遠、有什麼樣的好表現,因此鼓勵大家起身Run your own way!

活動倒數3天!號召好友一起到 New Balance的「Run your way全能運動場」集合

Run your way全能運動場活動於3/15~17在台北花博流行館盛大登場,每日12:00~20:00全面開放民眾免費入場體驗!而且入場即先贈送NT100元購物金及闖關地圖,任選3個挑戰完成闖關即可參加抽獎,有機會直接把舒適好穿、帥到炸裂的New Balance Fresh Foam X 1080v13穿回家;或品牌運動好禮、NT100元購物金等,之後憑優惠券前往配合通路選購指定跑步/訓練鞋款可享折抵優惠。

好玩好拍又有好禮可拿的超好康活動,必須手刀換上衣櫃裡面最時髦的運動穿搭,再穿上一雙舒適的運動鞋立刻出發前往New Balance全能運動場!不得不說,如果穿上New Balance Fresh Foam X 1080v13參加,你絕對就是全場焦點無誤~提醒你,這場台北年度最潮的全能運動會活動只剩3天,必須急call閨蜜、好友一起圓山花博流行館集合!

《Run your way. 全能運動場》活動資訊

活動時間:2024年3月15 (五) 至3月17日 (日) 12:00-20:00

活動地點:臺北花博公園流行館 | 台北市中山區玉門街1號

建議捷運路線: 圓山站1號出口,往園區內走步行6分鐘