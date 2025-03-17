fb ig video ETtoday search mobile

2025日本春夏5大髮型趨勢　日雜感層次剪繼續流行、韓系優雅包頭竄起

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

春天即將到來，日本美髮預約網站也整理出接下來的髮型趨勢，其中不乏這幾年的熱門經典髮型，一起來看看有那些。

2025日本春夏髮型趨勢1.Ballet Core

包含像是緞面緞帶、蝴蝶結等，令人聯想到芭蕾舞衣的造型開始流行，不只在服裝方面大放異彩，在美甲和髮型上同樣也被大量運用。像是以編髮搭配蝴蝶結髮夾、緞帶，以及緞面蝴蝶結造型的髮圈等，整體會是甜美優雅的風格，很受到日本少女的喜愛。

 
 
 
 
 
 

2025日本春夏髮型趨勢2.韓系羽毛包頭

大家近期應該在不少韓國藝人身上看過這個髮型，也就是留有髮尾的包包頭，不管是演員出席活動或是idol舞台的妝髮都很常見。在日本也逐漸開始流行，不過運用的場合有些不同，對他們而言這造型不僅適合日常，在結婚典禮、成人式等正式場合中也受到許多人喜愛，能展現出優雅精緻的氛圍。同時因為不用把髮尾夾起來，反而是更簡易好上手的綁法。如果搭配編髮，還能呈現出Y2K感前衛、俏皮等不同風格。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025日本春夏髮型趨勢3.顯髮量的各種髮型

日系髮型其實一直以來都蠻流行把髮量處理得比較輕薄，主打空氣感和輕盈路線。然而近期也有一派消費者想要嘗試不同風格，希望能夠讓髮量看起來比較豐盈，因此層次較低的剪裁無論是長髮、短髮甚至是燙捲，也開始受到討論。

 
 
 
 
 
 
 

2025日本春夏髮型趨勢4.鮑伯頭變化

鮑伯頭造型不用多說，一直是短髮裡的首選！不管是經典的鮑伯剪裁，或是長度更短、更可愛的迷你鮑伯，再加上不同瀏海、層次、燙髮等等造型，鮑伯頭可以有超多不同變化，因而受到喜愛，只能說鮑伯短髮仍舊是歷久不衰呀！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025日本春夏髮型趨勢5.各式層次剪髮

雖然第三點提到顯髮量，但其實層次剪髮還是最有人氣的！從短髮到長髮，層次造型根據打理方式的不同，可以營造出自由奔放的隨興線條感，也能打造自然優雅的氛圍，輕盈的質感和春夏的服裝、妝容甚至是髮色搭配都相得益彰，層次造型的這股熱潮還沒有要退去的打算呢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2025短髮造型推薦！甜酷兼具「輕狼尾層次剪」，從耳下到肩上長度都適合！

● 2025髮型趨勢：注重層次設計和客製化剪裁，狼尾捲髮、層次鮑伯還有這些髮型請筆記

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 春夏, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

婦無照騎車回收物掉滿地！害 #外送員 慘摔畫面曝 #高雄

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／18推「大杯以上好友分享」　伯朗咖啡周一會員買1送1

星巴克3／18推「大杯以上好友分享」　伯朗咖啡周一會員買1送1

凱特王妃和威廉竟成敵手　贏了老公開懷大笑　

凱特王妃和威廉竟成敵手　贏了老公開懷大笑　

壞皇后氣場力壓白雪公主　蓋兒加朵蕾絲透視裝性感不費力

壞皇后氣場力壓白雪公主　蓋兒加朵蕾絲透視裝性感不費力

火鍋吃到飽新選擇！3家「菜盤自助吧」滿腹而歸　滷肉飯、爆米花無限吃 沒實力卻很自負的三大星座！TOP 1愛冒險又樂觀　常錯估所以失敗不斷 2025日本春夏5大髮型趨勢　日雜感層次剪繼續流行、韓系優雅包頭竄起 最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受 無印良品限量「鋁合金行李箱」美翻　4月台灣開賣準備搶 「最美茉莉公主」李聖經仙氣飄飄　露深溝秀高級珠寶 一抹快速出門！3款潤色護唇膏推薦　打造人見人愛好氣色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面