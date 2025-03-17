2025日本春夏5大髮型趨勢　日雜感層次剪繼續流行、韓系優雅包頭竄起

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春天即將到來，日本美髮預約網站也整理出接下來的髮型趨勢，其中不乏這幾年的熱門經典髮型，一起來看看有那些。

2025日本春夏髮型趨勢1.Ballet Core



包含像是緞面緞帶、蝴蝶結等，令人聯想到芭蕾舞衣的造型開始流行，不只在服裝方面大放異彩，在美甲和髮型上同樣也被大量運用。像是以編髮搭配蝴蝶結髮夾、緞帶，以及緞面蝴蝶結造型的髮圈等，整體會是甜美優雅的風格，很受到日本少女的喜愛。

2025日本春夏髮型趨勢2.韓系羽毛包頭



大家近期應該在不少韓國藝人身上看過這個髮型，也就是留有髮尾的包包頭，不管是演員出席活動或是idol舞台的妝髮都很常見。在日本也逐漸開始流行，不過運用的場合有些不同，對他們而言這造型不僅適合日常，在結婚典禮、成人式等正式場合中也受到許多人喜愛，能展現出優雅精緻的氛圍。同時因為不用把髮尾夾起來，反而是更簡易好上手的綁法。如果搭配編髮，還能呈現出Y2K感前衛、俏皮等不同風格。

2025日本春夏髮型趨勢3.顯髮量的各種髮型

日系髮型其實一直以來都蠻流行把髮量處理得比較輕薄，主打空氣感和輕盈路線。然而近期也有一派消費者想要嘗試不同風格，希望能夠讓髮量看起來比較豐盈，因此層次較低的剪裁無論是長髮、短髮甚至是燙捲，也開始受到討論。

2025日本春夏髮型趨勢4.鮑伯頭變化

鮑伯頭造型不用多說，一直是短髮裡的首選！不管是經典的鮑伯剪裁，或是長度更短、更可愛的迷你鮑伯，再加上不同瀏海、層次、燙髮等等造型，鮑伯頭可以有超多不同變化，因而受到喜愛，只能說鮑伯短髮仍舊是歷久不衰呀！

2025日本春夏髮型趨勢5.各式層次剪髮



雖然第三點提到顯髮量，但其實層次剪髮還是最有人氣的！從短髮到長髮，層次造型根據打理方式的不同，可以營造出自由奔放的隨興線條感，也能打造自然優雅的氛圍，輕盈的質感和春夏的服裝、妝容甚至是髮色搭配都相得益彰，層次造型的這股熱潮還沒有要退去的打算呢。

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