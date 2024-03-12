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森林旅行遇到哪種突發情況？　韓網超夯心測看出你「戀愛中的弱點」

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記者鮑璿安／綜合報導

安全感是戀愛關係中很重要的一部分，若是缺乏安全感，可能會處處受限、產生爭執，若是不明白自己在感情中的弱點，不妨參考以下南韓心理測驗，真實剖析你的內心情況！

Q：你正獨自一人在叢林中旅行，正當你高興地環顧四周時，突然感到焦慮，是遇到了以下哪一個狀況？

▲▼心測 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲韓網心測 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

A：發現當地原住民

B：發現蛇或毒蟲

C：食物耗盡

D：迷路

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

解析A：發現當地原住民

因為你很在意別人的目光，所以在戀愛中會過度考慮他人而忽略了自己真實的感受，而且你把不重要的人事物放在太前面的位置，導致自己無法收穫真正的快樂。

解析 B：發現蛇或毒蟲

因為你生性多疑又膽怯，時時刻刻想要賴著另一半身邊，甚至會擔心愛人在自己不知情的情況下遇見異性、前任，自己的小劇場過多，讓人感到焦慮。

解析C：食物耗盡

你會因為對方對你的熱度不如以前，擔心這段關係變淡，因此有了很多壓力，也默默把這股負面心情施加在對方身上，其實是不正確的戀愛狀態。

解析D：迷路

你不太了解自己跟對方到底適不適合，一遇到輕微的意見衝突，也會認為對方不是對的人，完全不想要磨合或是好好相處，因此為這段感情帶來了無力感。

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關鍵字：

安全感, 戀愛, 心理測驗, 焦慮, 壓力

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