持久「水光唇」畫法教學！打底、定妝是重點　加碼乾唇妝前保養

文／美人圈

水光唇飽滿立體、襯得整個人更加減齡，但是畫上水光唇最大的困擾，絕對就是不持久、易沾染！這次一起看看「水光唇畫法」持久版，多了定妝及打底的步驟，讓水光唇更加持久，不僅光澤漂亮、也不易脫妝脫色，快一起看看吧！

水光唇也需要定妝！更有光澤又持久不易脫色

精緻的光澤透出唇色、雙唇嘟嘟嫩嫩又飽滿，水光唇可以增加減齡顯嫩的氛圍，但是隨著進食或時間推移而不夠持久、容易沾染、掉色都是水光唇常見的困擾，其實只要從打底、定妝兩個方向下手就可以解決，讓水光唇也持久不易脫色。

▲水光唇也需要定妝才能持久不易脫色。（圖／IG@cliocosmetics_official，下同）

持久「水光唇畫法」步驟

1：唇周先遮瑕

不管是任何質地的唇彩，只要唇周暗沉就會前功盡棄，暗沉不只會讓唇彩變得暗淡、甚至有種俗氣感。因此在上完底妝後，可以連唇周一併做遮瑕，用粉撲上剩餘的餘粉拍過，唇周嘴角暗沉部位也可以用「淺色調的遮瑕」做提亮，後續再上水光型唇膏的話就會漂亮很多。

▲唇周先遮瑕，再上水光型唇膏就會漂亮很多。（圖／IG@herabeauty_official）

2：選擇一款持久型唇膏打底

上唇膏前，一般會建議選擇一款具保溼度打底唇霜，幫助雙唇潤澤與打底，讓唇膏更加服貼持久。但因為水光型唇膏本身油脂含量就高，因此水光型唇膏的打底可以反其道而行，選擇一款較為「持色或持久型的唇膏／唇釉」當作唇色打底即可，後續再用水光型唇膏增加光澤感，就可以讓唇彩更加持久了。

因為是唇色的打底，因此選色上要注意，打底色與水光唇的顏色要是同色系或是相近色，避免上唇後突兀，這也是很多化妝師愛用的打底技巧，可以讓水光唇更持久、掉色也不誇張！如果嘴唇真的比較乾的話，也可以在妝前先厚敷上潤唇膏，停留3－5分鐘後再用沾溼的化妝棉輕輕擦拭掉，以同樣步驟打底，也可以起到一樣的持久效果。

3：畫上水光唇、用衛生紙微微壓去光澤

打底完後，就是畫上水光型唇膏增加光澤感與輕透感。因為已經先打底過唇色，因此這步驟重點放在光澤感即可，建議用「沾染」的方式垂直在雙唇點開，不要直接左右來回塗抹，這樣的方式可以讓唇膏更加均勻附著。基本上到這步驟即可，但如果想要更加持妝的話，上完水光型唇膏後可以「再用衛生紙」輕輕壓去表層光澤，以便後續定妝。

4：蜜粉定妝後，再補一層水光唇或唇蜜

衛生紙壓完光澤後，再用刷子沾取些蜜粉、隔著單層衛生紙在唇上輕輕疊加上蜜粉，可以讓唇膏輕輕沾附些蜜粉、加強防暈染效果。最後，別忘記再補上一層水光型唇膏，讓整個唇外層是光澤感、內層又有顏色，這樣才會更持久。

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