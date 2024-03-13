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營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG

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▲▼ 營養師曝5個危害健康的廚房壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師提醒有些「下廚壞習慣」會危害身體健康，要盡量避開。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

不少人覺得外食重油重鹹，為了健康，越來越多人開始自己在家下廚，但小心有些錯誤的做菜習慣，反而會產生有害物質，危害身體健康。營養師谷傳玲就指出5個常見的「廚房壞習慣」，嚴重的甚至會危及生命，尤其下廚新手一定要記好快避開。

▲▼ 營養師曝5個危害健康的廚房壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

NG 1：油燒到冒煙再放菜

油加熱到冒煙，產生的油煙就是「廚房殺手」，裡面含有數百種有害健康的物質，比如會嚴重刺激呼吸道的丙烯醛、致癌的苯駢芘。大家都知道吸菸是肺癌的主要危險因素，但有許多罹患肺癌的女性並無吸菸習慣，近一步調查就發現，這跟她們長期下廚做飯吸入廚房油煙有密切相關。

谷傳玲建議，炒菜煎炸更推薦使用花生油、菜籽油，這兩種油的單不飽和脂肪酸含量較高，高溫下更穩定，且最好選頂級（一級）的，雜質更少、更穩定。另外也要注意熱鍋涼油，別等到冒煙才放而是儘快放菜；還有為了少吸油煙，炒菜前先把抽油煙機打開，料理完後抽油煙機可繼續開2分鐘。


NG 2：油炸完剩的油拿來炒菜

這樣會使油反覆被加熱，像是炒完一個菜不洗鍋繼續用也一樣，容易使油變黑、變稠、冒泡、冒煙，會產生更多有害健康的成分，像是反式脂肪酸、氫過氧化物、丙烯醛等。所以煎炸完的油，不要再用來煎炒了，可以用來涼拌菜，但記得要密封好放冰箱冷藏，否則很容易氧化酸敗。

▲▼ 營養師曝5個危害健康的廚房壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

NG 3：先切菜後洗菜

先把菜切完再沖洗，水溶性維生素就會通過切口流失。建議菜先洗完再切，而且切完要儘快炒菜，蔬菜暴露在空氣中的時間越久，維生素C的損失越多。

▲▼ 營養師曝5個危害健康的廚房壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

NG 4：在水龍頭下沖洗生肉

很多人會覺得生肉很髒，沖水後再切更乾淨，但谷傳玲表示其實沖水沒什麼用處，煮熟才是關鍵，煮熟才能把病菌都殺死。而且在水龍頭下沖洗，生肉上的病菌就會跟著水花飛濺到四周，可能會污染檯面上直接可以生食的蔬果，或是盛飯菜的碗盤，這都會增加中毒風險。

像是生食、熟食都用同一塊砧板，也同樣存在交叉污染的問題，也會容易引起食物中毒。

NG 5：做菜時先放鹽

這樣會使有些鹽滲到食物裡，增加鹽的用量，進一步增加高血壓的風險。建議食物快出鍋時再放鹽，這樣鹽會沾附在食材表面，用量較少但吃著也很有滋味。

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關鍵字：

居家, 生活, 廚房, 料理, 做菜, 下廚, 錯誤, 壞習慣, NG行為, 健康, 營養師

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