營養師曝「腎結石高風險」4人群！　加碼預防結石4大飲食秘訣

▲營養師分享預防腎結石的飲食秘訣。



記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也聽說過補鈣容易導致腎結石的說法？知名營養師高敏敏就表示這其實是流傳很久的迷思，攝取足夠鈣質反而能預防或改善結石問題。她也提醒，想要預防腎結石、遠離結石復發，飲食調整才治本！她就分享預防結石的4大飲食秘訣和需要避免的食物，尤其是腎結石高風險群的4種人更要注意。

首先，高敏敏先針對「腎結石」做說明。腎結石屬尿路結石的一種，是指腎臟代謝物在尿液裡形成的堅硬結晶積物，會在腎臟累積，隨著時間越長越大。腎結石的種類也有很多，最常見的是以草酸鈣結石為大宗，約佔75%，呈現白色、灰色、黑色等密集的結石；另外還有磷酸性結石，約占10~20%，磷酸性結石的形狀比較不規則，大多是因為細菌感染；再來還有尿酸結石，占比約5%，是橘黃色透明的結晶，通常是體內尿酸太高而形成；其他還有像是胱氨酸結石等。

而腎結石的高風險族群包含以下4類人。

＃肥胖族群



體重、BMI、腰圍增加等肥胖者與腎結石息息相關。

＃攝取過少水分



如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝2000～3000c.c.的水，當天氣較炎熱時，更是要提高喝水量。

＃家族或個人病史或其他疾病



若家族有人罹患腎結石，其他家族成員機率比一般人高，或身體有其他疾病的人，亦可能引發腎結石。

＃長期攝取特定飲食



只攝取特定的飲食，或是常常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白、動物性蛋白質等食物，這些都容易提高腎結石機率。

而想要遠離腎結石、避免結石復發，高敏敏就給出以下4項飲食建議。

＃每天攝取鈣質1000mg



很多人擔心體內形成草酸鈣，因此減少鈣質補充，但高敏敏提醒，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題，足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發，可透過像是牛奶、小魚乾、鈣片、起司等來補充鈣質。

＃減少動物蛋白，適量植物蛋白



動物性蛋白質攝取過多，易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白來取代部分紅肉攝取，例如：黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等都是很不錯的植物性蛋白。

＃充足飲水量



大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮。建議每日補充2000～3000c.c.的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝，除了白開水，去皮檸檬水也很推薦。

＃多料理新鮮食物



外食通常都會添加許多醬料、調味料來增加食物風味，建議多自己下廚並優先選擇新鮮食材，盡量少吃加工過度的肉類、醃漬物，避免攝取過多鈉離子。

另外還要避免以下4類食物。

＃高草酸飲品



像是濃茶、咖啡、可樂等高草酸飲品最好少喝，若飲水量不夠容易形成結石，建議在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收之外也能補充足夠鈣質。

＃高鈉重鹹飲食



當身體攝取過多的鈉就會從尿液排泄，此時可能增加尿鈣濃度、增加結石沉澱結晶，所以像是高湯、各類沾醬也要盡量避免。

＃高劑量維他命C



過多維他命C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險。建議成人每日攝取量為100mg即可，過多反而會造成身體負擔。

＃加工食品



像是香腸、培根、泡麵等加工食品，通常會加大量的鹽巴，因此鈉含量也偏高，攝取過多會增加尿液中的鈣含量，進而導致結石機率增加。