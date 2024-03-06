fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「腎結石高風險」4人群！　加碼預防結石4大飲食秘訣

>

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享預防腎結石的飲食秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你是否也聽說過補鈣容易導致腎結石的說法？知名營養師高敏敏就表示這其實是流傳很久的迷思，攝取足夠鈣質反而能預防或改善結石問題。她也提醒，想要預防腎結石、遠離結石復發，飲食調整才治本！她就分享預防結石的4大飲食秘訣和需要避免的食物，尤其是腎結石高風險群的4種人更要注意。

首先，高敏敏先針對「腎結石」做說明。腎結石屬尿路結石的一種，是指腎臟代謝物在尿液裡形成的堅硬結晶積物，會在腎臟累積，隨著時間越長越大。腎結石的種類也有很多，最常見的是以草酸鈣結石為大宗，約佔75%，呈現白色、灰色、黑色等密集的結石；另外還有磷酸性結石，約占10~20%，磷酸性結石的形狀比較不規則，大多是因為細菌感染；再來還有尿酸結石，占比約5%，是橘黃色透明的結晶，通常是體內尿酸太高而形成；其他還有像是胱氨酸結石等。

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

而腎結石的高風險族群包含以下4類人。

＃肥胖族群

體重、BMI、腰圍增加等肥胖者與腎結石息息相關。

＃攝取過少水分

如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝2000～3000c.c.的水，當天氣較炎熱時，更是要提高喝水量。

＃家族或個人病史或其他疾病

若家族有人罹患腎結石，其他家族成員機率比一般人高，或身體有其他疾病的人，亦可能引發腎結石。

＃長期攝取特定飲食

只攝取特定的飲食，或是常常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白、動物性蛋白質等食物，這些都容易提高腎結石機率。

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

而想要遠離腎結石、避免結石復發，高敏敏就給出以下4項飲食建議。

＃每天攝取鈣質1000mg

很多人擔心體內形成草酸鈣，因此減少鈣質補充，但高敏敏提醒，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題，足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發，可透過像是牛奶、小魚乾、鈣片、起司等來補充鈣質。

＃減少動物蛋白，適量植物蛋白

動物性蛋白質攝取過多，易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白來取代部分紅肉攝取，例如：黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等都是很不錯的植物性蛋白。

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃充足飲水量

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮。建議每日補充2000～3000c.c.的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝，除了白開水，去皮檸檬水也很推薦。

＃多料理新鮮食物

外食通常都會添加許多醬料、調味料來增加食物風味，建議多自己下廚並優先選擇新鮮食材，盡量少吃加工過度的肉類、醃漬物，避免攝取過多鈉離子。

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

另外還要避免以下4類食物。

＃高草酸飲品

像是濃茶、咖啡、可樂等高草酸飲品最好少喝，若飲水量不夠容易形成結石，建議在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收之外也能補充足夠鈣質。

＃高鈉重鹹飲食

當身體攝取過多的鈉就會從尿液排泄，此時可能增加尿鈣濃度、增加結石沉澱結晶，所以像是高湯、各類沾醬也要盡量避免。

＃高劑量維他命C

過多維他命C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險。建議成人每日攝取量為100mg即可，過多反而會造成身體負擔。

▲▼ 營養師曝腎結石高風險群＋預防飲食秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃加工食品

像是香腸、培根、泡麵等加工食品，通常會加大量的鹽巴，因此鈉含量也偏高，攝取過多會增加尿液中的鈣含量，進而導致結石機率增加。

關鍵字：

腎結石, 結石, 預防, 改善, 飲食, 食物, 高風險族群, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

日本掀起「動物眼線」熱潮！小狗萌眼、性感貓眼一次學會

日本掀起「動物眼線」熱潮！小狗萌眼、性感貓眼一次學會

安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心

安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心

營養師曝「腎結石高風險」4人群！　加碼預防結石4大飲食秘訣 第一眼看到狼還是床？測試你的直性子程度 巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉 你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性 鑽石手環變肩飾！　Boucheron單色珠寶才不單調 超倔強「死要面子」星座Top 3 ！第一名太在意他人眼光　讓自己活受罪 寶可夢進駐早餐店！吃早餐也能療癒一波

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面