Kristen Stewart風格大變！下衣失蹤穿絲襪上街　辣又帥一次到位

記者鮑璿安／外電報導

女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）近期為電影《Love Lies Bleeding》展開宣傳頻頻亮相，向來走在潮流前段的她，最近以「超敢穿」的造型再次洗版社群，下衣失蹤曬出長腿線條，兼具時髦灑脫和性感氣息於一身！

▲Kristen Stewart 穿著Brunello Cucinelli裸色短版襯衫搭配針織三角短褲上街 。（圖／CFP）

Kristen Stewart 的街拍造型話題不斷，最近她穿著Brunello Cucinelli裸色短版襯衫搭配針織三角短褲上街，形成鮮明的下衣失蹤模樣，還若隱若現曬出Victoria's Secret內衣，極端的比例搭配使得長腿線條更搶眼，最後搭配上CHANEL手提包、紅色高跟鞋，在Kristen Stewart演繹下似乎毫無違和感，非常帥氣。

▲Kristen Stewart 演繹Monot掛脖式的黑色洋裝 。（圖／CFP）

最近Kristen Stewart風格鮮明轉變令人眼前一亮，由Tara Swennen擔任造型師合作，她穿上來自紐約小眾設計師品牌Monot，掛脖式的黑色洋裝，搭配垂墜線條遮蓋正面，拼接半裙打造俐落氣息，轉至側身更露出大面積美背，戴著墨鏡灑脫登場，完全是矚目焦點。