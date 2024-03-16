fb ig video ETtoday search mobile

東京芭娜娜「菠蘿麵包」時隔20年話題回歸！香蕉味脆皮夾爆漿內餡必吃

>

記者鮑璿安／台北報導

日本國民伴手禮東京芭娜娜（TOKYO BANANA）最近話題新品是「菠蘿麵包」，時隔20年再度上架，而且在口感上更升級，採用了濃郁順滑的香蕉內餡和餅乾脆皮，絕對是本月東京最搶手的甜點！

▲▼ 東京芭娜娜「傳說級菠蘿麵包」 。（圖／翻攝自官網）

▲ 東京芭娜娜「傳說級菠蘿麵包」時隔20年回歸  。（圖／翻攝自官網）

這款「菠蘿麵包」曾經在2003年登場，當時一掃而空、單日就販售超過2千顆，如今終於在今年3月再次回歸，在原本苦甜可可味的的菠蘿麵包基礎上重新升級，靈魂之處是表面的脆皮，採用了香蕉餅乾口味，酥脆不失濃郁香氣，搭配上加拿大小麥混合出Q彈的麵包，十分誘人。而最重要的內餡部分，則是使用了「東京芭娜娜」招牌香蕉蛋糕內的香蕉卡士達醬，一口咬下多元豐富，爆漿滋味讓人難以抗拒。

▲▼ 東京芭娜娜「傳說級菠蘿麵包」 。（圖／翻攝自官網）

▲目前僅在JR東京車站 東京ばな奈s專賣店內販售 。（圖／翻攝自官網）

這次「菠蘿麵包」快閃一個月，會以3入禮盒形式登場，目前僅在JR東京車站 東京ばな奈s專賣店內販售，不僅適合送禮，當然也是香蕉控必吃的美食，正好前往日本的民眾別錯過了。

▲日本麥當勞 。（圖／翻攝自IG）

▲日本麥當勞 「抹茶紅糖蕨餅派わらびもちパイ」 。（圖／翻攝自IG）

同時日本麥當勞「抹茶紅糖蕨餅派わらびもちパイ」甜點在3月13日至4月中旬正式登場，格外受到矚目，在酥脆的派皮中，特別包裹了Q彈口感的蕨餅麻糬，形成獨特的彈牙滋味，更加上宇治抹茶所製成的抹茶豆沙以及黑糖糖漿，三重餡料加持下營造豐富滋味，從內而外都吃得到抹茶香氣，雖然濃郁但是完全不膩口。

關鍵字：

東京芭娜娜, 菠蘿麵包, 日本國民伴手禮, 甜點, 快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務孝太打卡4大亮點公開　週末限時必須手刀GO

NB打造全能運動場3／15登場！陳庭妮、各務孝太打卡4大亮點公開　週末限時必須手刀GO

你是真有創作力還是愛幻想而已？超準心測探究潛在天賦

你是真有創作力還是愛幻想而已？超準心測探究潛在天賦

12星座想結婚的原因？土象要門當戶對、風象個性契合才行

12星座想結婚的原因？土象要門當戶對、風象個性契合才行

歐陽娜娜穿超辣巴黎同框歐陽妮妮！　曬私服穿搭全身LV高調出遊 周末逛蘇富比、富藝斯台北預覽會免費賞精品　2.8億乾隆寶璽坐鎮 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 太有心！趙麗穎香檳色羽毛禮服有秘密　粉絲狂讚「仙女姊姊」 IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩 同台尬美！LISA秀大長腿一貫性感　金智媛氣質疊戴項鍊很精緻 想睡好選對枕頭成功一半　專家分享用「睡姿挑法」一買就對

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面