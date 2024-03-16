東京芭娜娜「菠蘿麵包」時隔20年話題回歸！香蕉味脆皮夾爆漿內餡必吃

記者鮑璿安／台北報導

日本國民伴手禮東京芭娜娜（TOKYO BANANA）最近話題新品是「菠蘿麵包」，時隔20年再度上架，而且在口感上更升級，採用了濃郁順滑的香蕉內餡和餅乾脆皮，絕對是本月東京最搶手的甜點！

▲ 東京芭娜娜「傳說級菠蘿麵包」時隔20年回歸 。（圖／翻攝自官網）

這款「菠蘿麵包」曾經在2003年登場，當時一掃而空、單日就販售超過2千顆，如今終於在今年3月再次回歸，在原本苦甜可可味的的菠蘿麵包基礎上重新升級，靈魂之處是表面的脆皮，採用了香蕉餅乾口味，酥脆不失濃郁香氣，搭配上加拿大小麥混合出Q彈的麵包，十分誘人。而最重要的內餡部分，則是使用了「東京芭娜娜」招牌香蕉蛋糕內的香蕉卡士達醬，一口咬下多元豐富，爆漿滋味讓人難以抗拒。

▲目前僅在JR東京車站 東京ばな奈s專賣店內販售 。（圖／翻攝自官網）

這次「菠蘿麵包」快閃一個月，會以3入禮盒形式登場，目前僅在JR東京車站 東京ばな奈s專賣店內販售，不僅適合送禮，當然也是香蕉控必吃的美食，正好前往日本的民眾別錯過了。

▲日本麥當勞 「抹茶紅糖蕨餅派わらびもちパイ」 。（圖／翻攝自IG）

同時日本麥當勞「抹茶紅糖蕨餅派わらびもちパイ」甜點在3月13日至4月中旬正式登場，格外受到矚目，在酥脆的派皮中，特別包裹了Q彈口感的蕨餅麻糬，形成獨特的彈牙滋味，更加上宇治抹茶所製成的抹茶豆沙以及黑糖糖漿，三重餡料加持下營造豐富滋味，從內而外都吃得到抹茶香氣，雖然濃郁但是完全不膩口。