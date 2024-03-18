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不到3萬元擁優質機械錶　MIDO冰川藍錶很耐看

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▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort M先鋒系列M腕錶冰川藍腕錶，29,700元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，錶款活潑色調全出籠，瑞士腕錶品牌MIDO（美度）Multifort M先鋒系列M腕錶，面盤首度換上冰川藍色調，迷人的藍色漸變面盤飾有垂直絲光打磨紋，流露好質感，是一年四季都容易搭配的耐看設計，且時標經Super-LumiNova®白色夜光塗層處理，在昏暗環境可散發藍綠色光芒，日夜都能輕易閱讀時間資訊。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Multifort M先鋒系列M腕錶冰川藍腕錶採用MIDO Calibre 80自動上鍊機芯。

風格清新的冰川藍色Multifort M先鋒系列M腕錶，照慣例開透明錶背，顯露搭載Nivachron™鈦游絲的MIDO Calibre 80自動上鍊機芯，強調精準、動力儲存80小時，定價不到3萬元，是進入機械錶世界的最佳入門款。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Ventura Blue藍色皮錶帶款（左）31,000元，黃金PVD不鏽鋼鍊帶款31,500元。（圖／Hamilton提供）

同為Swatch集團旗下品牌的Hamilton，也推出藍色新錶，為全球首款電子錶Ventura 系列增添6款漸層藍色面盤錶款，靈感源自曾收藏此獨特三角形腕錶的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）於1956年發行的同名專輯第一首單曲《藍色麂皮鞋》，新款Ventura Classic三針錶分別有精鋼或 PVD 黃金塗層兩色錶殼搭配精鋼、藍色皮表帶或PVD 黃金塗層錶帶，以及Ventura計時石英錶供選擇。
 

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

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