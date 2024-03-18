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陳柏霖成為愛牌peter wu代言人！　台法混血設計、簡單襯衫是穿搭範本

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記者鮑璿安／台北報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu在2017 年成立同名品牌，短時間內憑著極簡設計感擄獲許多名人，而品牌更宣佈2024年度代言人是陳柏霖，由陳柏霖出鏡的形象照首度公開，為廣大質感男性提供日常輕鬆的穿搭範本！

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu 。（圖／品牌提供）

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖成為旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌年度代言人。（圖／品牌提供）

陳柏霖本人也是peter wu忠實粉絲，他這次遠赴位於巴黎瑪黑區、創立於1896年的Atelier Clot拍攝2024春夏形象廣告，再次由吳昕威老搭檔黃邦銓和林君昵執導，在簡單的鏡頭視角下捕捉陳柏霖真實的一面，他穿著白色夾克搭配休閒褲流露清新質感；換上丹寧襯衫和黑褲翹起腳，模樣自在。

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu 。（圖／品牌提供）

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu 。（圖／品牌提供）

▲2024春夏peter wu以紙為線索 。（圖／品牌提供）

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu 。（圖／品牌提供）

▲peter wu kahala短袖襯衫。（圖／品牌提供）

2024春夏peter wu以紙為線索，傳遞具有溫度的穿搭，本季的標誌性新品kaimana t-shirt及kahala襯衫採用創新面料，彰顯了紙的物質特性，由於親膚柔軟是春夏穿搭的最主要訴求，peter wu以蠶絲混紡科技面料結合日本尼龍混紡單寧，讓衣著版型柔軟卻依舊硬挺，形塑基礎日常時髦感。

▲CK。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein最新廣告的主角是柾國，取景於紐約市著名地標中央車站。（圖／品牌提供）

同時，Calvin Klein最新廣告的主角是柾國，取景於紐約市著名地標中央車站，在攝影師Mert Alas鏡頭下，彰顯簡潔率性的男神魅力，柾國此次身穿全新Calvin Klein Jeans系列，為大家示範標準的男友風造型，透過標誌性的90s直筒牛仔褲，剪裁幹練不失復古意涵，搭配上寬鬆Monogram T恤，以顯眼的CK印花為本次設計亮點。

關鍵字：

台灣設計師, 吳昕威, 陳柏霖, peterwu, 春夏系列

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