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超準心測！手機剩幾%會充電？秒測你的性格另一面

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記者曾怡嘉／台北報導

現代人手機不離手，當手機電量快不足時，總讓人感到焦慮，《小紅書》上有個手機電量心理測驗，秒測出你性格的另一面，實測網友都喊準！

#你的手機剩多少電量會讓你感覺不安呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.隨時隨地都在充電

B.電量剩80%時充電

C.電量剩50%時充電

D.電量剩20%時充電

E.手機快沒電才充電

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（下有精準分析）

#挑選A的你

你的心思細膩敏感，很注重生活中的各項小細節，樂於分享的個性，讓身邊朋友都非常喜歡你，你樂於付出不太求回報，談起戀愛也是那種貼心類型，較能為對方著想。

#挑選B的你

你內心反差很大，外表看起來很率性，但卻有一顆纖細的心，你擅長動腦和分析，是團體中不可或缺的決策者，你有很強的直接和應變能力，你也較容易被聰明的另一半所吸引。

#挑選C的你

你不高調張揚，總是默默在做本份的事情，懂得在適合的時候展現自己，對於朋友很講義氣，幫助朋友不遺餘力，但對於愛情有時拿捏不好分寸，容易一談戀愛就陷入，滿眼只有對方的類型。

#挑選D的你

你有著聰明的洞察力，個性相當善解人意，對待不同的朋友會有不同的方式，通常事情的發展都在你的預料之中，不喜歡在別人面前示弱，個性稍微有點好強，成熟的另一半較適合當你的理想伴侶。

#挑選E的你

忽冷忽熱的你常讓人摸不著頭緒，可以獨處又喜歡熱鬧，只對自己有興趣的事情展現百分百的專注力，你很看重情感交流，容易被熱情、主動，或是有專長的人所吸引。

關鍵字：

手機, 心理測驗, 性格, 小紅書, 充電

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