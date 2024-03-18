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想喝酒又怕傷肝？營養師教「6秘訣」減少傷害：別跟咖啡混著喝

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▲▼ 營養師教減少喝酒傷害6秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教6招秘訣，減少喝酒對身體的傷害。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

大家都知道，經常喝酒傷身又傷肝，但有時候飯局、聚會上，總免不了喝酒助興，或是嘴饞就是想喝一點，總讓人感到很兩難。營養師谷傳玲就提醒，喝下肚的酒精，90%以上都要經由肝臟代謝，肝臟先把酒精代謝成乙醛再代謝成乙酸，這個過程中還會產生自由基。乙醛和自由基都會破壞肝細胞，使肝細胞發炎或死亡，而酒精的代謝過程還會增加脂肪在肝細胞堆積，進而損傷肝功能。她也分享6個喝酒小秘訣，若需要喝酒時建議照著做，能幫助減少酒精傷害。

▲▼ 營養師教減少喝酒傷害6秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃選擇濃度較低的酒

酒精濃度越高熱量就越高，建議選擇低度酒。像是白酒、紅酒和啤酒這3種酒裡，啤酒的酒精濃度最低，啤酒除了酒精濃度大約是4%vol的普通啤酒，還有淡啤酒（低醇啤酒）和無酒精啤酒（無醇啤酒)，這2種的酒精濃度更低，分別是0.6%～2.5%vol、≤0.5%vol。

＃小口小口慢慢喝

成人的肝臟一小時大約只能處理10g酒精，若短時間內猛喝，肝臟處理起來更費力、更傷肝。

▲▼ 營養師教減少喝酒傷害6秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃別空腹喝酒

喝下去的酒精，大部分都是在小腸吸收入血，空腹喝酒的話，酒精會很快地由胃進入小腸，酒精就會被快速吸收。建議先吃點食物在喝酒，或是邊吃邊喝，都能延緩胃排空，幫助減緩酒精吸收的速度。

至於要吃什麼都可以，富含碳水的主食、富含蛋白質的豆、魚、蛋、奶、肉類等都行，只要別空腹即可。

＃控制一天酒精攝入量

一天的酒精攝入量要控制在15g以內，相當於50度的白酒30g，10度紅酒150，4度啤酒約375g。

＃別和碳酸飲料混著喝

因為碳酸飲料會像打氣筒一樣把胃撐大，不僅會促進胃對酒精的吸收，還會加速酒精進入小腸，加快吸收。

▲▼ 營養師教減少喝酒傷害6秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃酒別和咖啡混著喝

咖啡因的提神作用會掩蓋酒精對神經的抑制，讓人感覺自己很清醒，進而可能喝下更多的酒。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

喝酒, 飲酒, 酒精, 傷肝, 傷身, 秘訣, 營養師

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