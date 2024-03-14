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金魚腦是你？專家推薦5種「大腦最愛的食物」　健腦防呆不腦霧

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▲▼ 專家公認5種大腦最愛的健腦食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師表示適當補充營養素，可幫助大腦維持健康有活力。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你是否也覺得自己記憶越來越差？每次出門總是忘東忘西，或是跟人說話說到一半突然卡卡，忘了要說什麼？小心你的腦部正在退化！營養師谷傳玲表示，想要記憶好、注意力集中，平時要多吃「健腦食物」，她就分享先前全球腦部健康委員會（Global Council on Brain Health）發佈了一篇關於「大腦與食物」的專家共識，其為11位大腦健康領域專家深入討論，搭配大量研究提出的建議，其中就有歸納出5種「大腦最愛的食物」，有助於滋養大腦，維持腦部健康。

▲▼ 專家公認5種大腦最愛的健腦食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃新鮮蔬菜

新鮮蔬菜對於大腦也有益，尤其是菠菜、芥蘭、本島萵苣（俗稱A菜）等這些綠葉蔬菜。有一項歷時10年的研究顯示，每天吃130g綠葉蔬菜的人群，比每天只吃9g綠葉蔬菜的人群，大腦整整年輕了11歲。而這歸功於綠葉蔬菜富含葉酸、維生素K、β-胡蘿蔔素、葉黃素、α-生育酚和山柰酚等營養素，對於減緩認知下降、預防老年癡呆都很有幫助。所以想要大腦轉得快、不卡卡，建議每天都要吃點綠葉蔬菜。

＃優質脂肪酸

像是富含Omega-9（n-9）脂肪酸的橄欖油、茶油，和含有高油酸的花生油、菜籽油、葵花籽油，和富含Omega-3（n-3）系列脂肪酸的紫蘇油、亞麻籽油、核桃油等都是很好的優質脂肪酸來源。

Omega-9和Omega-3都是能抗發炎的很好成分，有利於減緩認知衰退和大腦的老化。谷傳玲建議，平時炒菜可以用富含Omega-9脂肪酸的油，涼拌則可用富含Omega-3脂肪酸的油，這樣攝取營養會更好。

▲▼ 專家公認5種大腦最愛的健腦食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃漿果類

像是奇異果、藍莓、草莓、桑葚、枸杞等漿果類，富含類黃酮類物質，不僅可以抗炎、抗氧化，也能增加大腦的血流量、保護神經細胞，還能增強神經細胞之間的信號傳遞。

＃堅果

堅果也富含優質的脂肪酸，能保護大腦，但是堅果的熱量很高，每天吃一小把就夠，大概10g左右，也建議一定要選擇原味，無添加糖和調味的堅果。

▲▼ 專家公認5種大腦最愛的健腦食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃海水魚

海水魚類富含DHA，不僅可以抗氧化，保護大腦免受氧化損傷，DHA還是神經細胞的重要組成部分，所以能幫助保持敏捷的思維能力。而富含DHA的魚類主要有鮭魚、鯖魚、沙丁魚、海鱸魚、大黃魚，建議每周至少吃2次，每次吃一個巴掌大小。

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